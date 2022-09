Un grupo europeo y otro de EEUU entran en la pelea por los 280 millones de Amancio Ortega a la sanidad

El Gobierno dio el pistoletazo de salida al plan de implantación de la protonterapia el pasado 2 de agosto, con la publicación en el BOE del anuncio de licitación para adquirir 10 equipos de alta tecnología para el tratamiento del cáncer financiados por la Fundación Amancio Ortega. El contrato, repartido en tres lotes, tiene un presupuesto de 224 millones, que, sumados los impuestos, se acercan a los 280 millones que se barajaban en el acto en el que se hizo pública la donación el pasado octubre y en el que participaron Flora Pérez Marcote y José Arnau, vicepresidenta primera y vicepresidente segundo de la fundación.

Once meses después de aquella presentación capitaneada por Pedro Sánchez salen a la luz los primeros candidatos para suministrar tecnología protonterápica a los diez hospitales españoles donde se instalará el nuevo equipamiento oncológico. Se trata de dos ofertas, aunque implican a tres empresas. La más conocida es Ion Beam Applications (IBA), el fabricante belga que ya participó en el concurso para instalar una unidad de protones en el hospital de Valdecilla, un proyecto del Gobierno cántabro previo a la donación millonaria de Amancio Ortega. Con unos ingresos de 313 millones en 2021 (170 millones procedentes del área de protonterapia) y filial en España, IBA pasa por ser una de las empresas más solventes en el suministro de este tipo de tecnología.

La oferta presentada por el fabricante europeo prevé la subcontratación de otra empresa para cumplir el encargo en caso de resultar adjudicataria. Se trata de la norteamericana Bizlink, con sede en Silicon Valey. La firma de ingeniería se dedica a la fabricación de componentes de interconexión, fundamentalmente cables, aunque también acopladores de fibra óptica, adaptadores, conectores y periféricos de distinta clase. La empresa, que también tiene una división de robótica, opera en sectores como la automoción, la energía solar, las telecomunicaciones o el equipamiento médico. El año pasado facturó 28 millones de dólares.

Media vida contra el cáncer

El otro aspirante a suministrar los equipos de radioterapia es Best Theratronics, una filial de la multinacional médica TeamBest Global (TBG), fundada en Virginia (EEUU). El conglomerado está conformado por una veintena de empresas dedicadas fundamentalmente al equipamiento médico, aunque con intereses en el sector de la energía, la robótica de aplicación industrial o la producción para televisión. Su fundador es un ingeniero de origen indio, Krishnan Suthanthiran, que decidió dedicar sus esfuerzos a la lucha contra el cáncer tras el fallecimiento de su padre por esta enfermedad en 1968.

Krishnan Suthanthiran, fundador y presidente de TeamBest

El empresario combina los desarrollos tecnológicos de ciclotrones, radioterapia o cardiología con la actividad no lucrativa de la Best Cure Foundation y con la exportación de GNL y combustible desde Canadá, el país donde emigró su familia. TBG tiene actividad en Estados Unidos, Canadá, Francia e Italia, pero no ofrece datos sobre su facturación o beneficios.

IBA y TBG no son necesariamente los únicos grupos que optan a los tres lotes licitados por la Secretaría de Estado de Sanidad. La mesa de contratación desvela sus nombres al pedir oficialmente una subsanación de errores o defectos en la presentación de las ofertas de las compañías y tras admitirlas provisionalmente en el concurso. Estos defectos son la ausencia de alguna documentación requerida y la presentación de documentos sin su traducción al castellano.

A la espera de Varian

Tanto la multinacional belga como la norteamericana se han presentado a los tres lotes. Los nuevos aparatos irán a parar a hospitales de Andalucía, Cataluña, Canarias, Galicia, Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco, hilvanando así una red de protonterapia que hasta ahora no existía, pues este tipo de tratamiento solo se prestaba en dos centros privados de Madrid: el Quironsalud y la Clínica Universidad de Navarra.

Entre los posibles aspirantes a los contratos para los equipos de protonterapia podría estar también Varian, el grupo norteamericano que ganó el concurso del Gobierno de Cantabria y que fue uno de los grandes adjudicatarios en la otra donación de Amancio Ortega a la sanidad pública, más de 300 millones para comparar equipos de diagnóstico y tratamiento radioterápico del cáncer.