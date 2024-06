Eduard Romeu, exjefe económico del Barça y consejero de EiDF, aterriza en el broker de Florentino Pérez

Eduard Romeu se multiplica tras su desvinculación del Fútbol Club Barcelona. El ejecutivo catalán, que ejerce como consejero y presidente del comité de auditoría de EiDF, ha desembarcado ahora en el consejo de administración de Gestión de Patrimonios Mobiliarios (GPM) tras su compra por parte de Link Securities.

Esta última, que fue la primera agencia de valores creada al amparo de la Reforma del Mercado de Valores de 1992, selló a comienzos de este 2024 la adquisición de GPM, la agencia de intermediación propiedad de Juan José Llinares. El histórico corredor de bolsa española, que llegó a ser el máximo responsable de Caja Madrid Bolsa, se ha echado a un lado y ha cedido de esta manera el control de GPM, una sociedad a través de la cual había llegado a recibir encargos de la propia ACS (la constructora que capitanea Florentino Pérez) para comprar acciones en el mercado con las que reforzar su autocartera.

También Banca March solicitó sus servicios para su expansión silenciosa en el accionariado de CIE Automotive (su participación ronda el 10% actualmente). Llinares fue el máximo responsable de una GPM que ahora afronta un cambio de cara. Según se desprende de las últimas anotaciones del Registro Mercantil de Madrid, GPM cuenta desde finales del mes de mayo con un consejo de administración que lo integran Eduard Romeu, José Luis Villafranca y Joaquín Poblet (presidente y CEO de Link Securities) que en este caso asume la presidencia de la entidad.

GPM siguió las acciones de EiDF

Se da la circunstancia de que GPM fue una de las pocas entidades que llegó a emitir un informe de valoración sobre las acciones de EiDF antes de su suspensión en bolsa. El documento se hizo público en marzo de 2023, apenas un mes antes de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) prohibiese temporalmente la negociación de los títulos de EiDF.

En él, GPM cifraba en 39,4 euros el precio objetivo de las acciones de la compañía gallega. La firma concedía así un potencial de revalorización del 32,4% respecto a los 29,76 euros por título a los que cotizaba EiDF hasta su suspensión en bolsa (ahora se mueve en los 7,13 euros) y vaticinaba un salto en la facturación de la compañía de origen gallego. Según sus cálculos, esta superaría la barrera de los 1.000 millones de euros de facturación en un 2027 en el que se anotaría un beneficio neto de 192,5 millones de euros.

Además, GPM expresaba su convencimiento de que el salto de EiDF al Mercado Continuo tendría lugar en la primera mitad de 2023 y esperaba que este movimiento fuese «un nuevo catalizador para que la cotización de EiDF alcance nuevos máximos».

La nueva etapa de Eduard Romeu

De esta forma, Eduard Romeu desembarca en el consejo de administración de GPM apenas seis meses después de haber hecho lo propio en Link Securities. Romeu reconfigura así su trayectoria profesional tras desvincularse de las dos empresas con las que dio su gran salto a nivel mediático. Y es que el ejecutivo catalán fue responsable económico del Fútbol Club Barcelona desde el regreso de Joan Laporta a la presidencia en 2021 hasta el pasado mes de marzo.

Romeu ocupó desde un primer momento la vicepresidencia económica del club y, además, jugó un papel clave en la aportación del aval de 125 millones de euros que Joan Laporta necesitaba para acceder a la presidencia. La presencia de Romeu en el nuevo proyecto para el Fútbol Club Barcelona animó a José Elías Navarro, presidente de Audax Renovables, accionista mayoritario en Ezentis y propietario de la cadena de congelados La Sirena, a avalar con parte de esta cantidad para permitir la llegada de Joan Laporta.

“A quien avalé en el Barça fue a Romeu. Lo de Laporta fue un accidente”, llegó a afirmar José Elías Navarro en una reciente entrevista al diario El País. Al presidente de Audax le unía un estrecho vínculo personal con Eduard Romeu, con quien trabajó codo con codo en la empresa energética. Tras convertirse en director corporativo de la compañía en 2015, Romeu llegaría a asumir la propia vicepresidencia del grupo, un cargo que tuvo que dejar en verano de 2023 para centrarse de manera exclusiva en el Fútbol Club Barcelona.

Eduard Romeu está considerado como el ideólogo de las palancas a través de las cuales el Barcelona se ha desprendido de diferentes activos (entre ellos el 25% de sus derechos televisivos hasta 2048) para poder obtener liquidez necesaria con la que moverse en el mercado de fichajes. En el comunicado de despedida del Barcelona, el club agradecía su labor en el «desarrollo del plan de viabilidad puesto en marcha durante este mandato», que, a su juicio, «ha conseguido revertir la situación financiera de la institución».

Del Barcelona a EiDF

Tras desvincularse del Fútbol Club Barcelona y de Audax, Romeu centra ahora su actividad profesional en Link Securities, GPM y firmas como Mivi Care. Se trata de una empresa especializada en el tratamiento del dolor en hospitales. “Ya trabajamos en veinte centros y contamos con unos 260 profesionales, en plantilla o con contrato mercantil; creemos que es una actividad escalable y en unos dos años esperamos llegar a los 40 hospitales de toda España”, aseguraba Romeu en unas recientes declaraciones a la agencia EFE en las que detallaba que la compañía prevé facturar 23 millones este año.

A estas labores se suman las de EiDF. Eduard Romeu se incorporó a la compañía gallega el pasado mes de febrero y en este corto periodo de tiempo ha ganado galones hasta el punto de que la compañía le ha escogido para ser el encargado de presentar los pormenores de la empresa a través de una serie de vídeos subidos a su canal de Youtube.

«Congeniamos enseguida», aseguraba sobre Fernando Romero en uno de estos vídeos. «Es una persona luchadora, con unas ideas muy claras y muy focalizada en el negocio», añadía Romeu. Tras referirse a lo que denomina como «travesía en el desierto» que ha vivido la compañía desde su suspensión bursátil en abril de 2023, Romeu destacaba la «cohesión» y la «ilusión» en el seno de la empresa. «Eso se traduce en una amistad de grupo que raras veces ocurre en las compañías y ya especialmente en estos entornos. Quiero trasladar al mercado ese punto de fe, porque al final eso no se percibe y lo que no se dice no se ve y no se conoce, así que yo creo que es justo argumentarlo«, concluía.