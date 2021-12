El acuerdo en San Cibrao, aún lejos: Alcoa ofrece inversiones a cambio de parar las cubas

La dirección de Alcoa y el comité de empresa de San Cibrao han retomado este jueves las negociaciones sobre el futuro de la planta de Cervo tras la última propuesta que realizó la compañía, que pasa por una parada de dos años hasta que los precios de la electricidad se regulen, garantizando que no acometerá procesos de ajuste laboral en cuatro y que realizará inversiones en la planta, mientras la plantilla tendrá un permiso retribuido. Aunque la vuelta de las conversaciones es un avance, las posturas aún están lejanas, según avanzó el presidente de la parte social, José Antonio Zan.

El representante sindical ha pedido a la plantilla, no obstante, que “mantenga la calma”, pues “las negociaciones no son de hoy para mañana”. «Hoy se avanzó un poco en inversiones pero estamos a años luz porque hay algunas muy importantes que no se están tratando», explicó.

Los trabajadores marcan dos líneas rojas: que los acuerdos incluyan a las auxiliares y que no se paren las cubas de electrólisis. Esta es, no obstante, una de las demandas de Alcoa, ya que es ahí donde se genera el mayor gasto eléctrico. En la reunión también participaron representantes del Gobierno central y de la Xunta de Galicia.

La propuesta de Alcoa

Fuentes de la multinacional americana insisten en la voluntad de la compañía de “avanzar” en una solución para San Cibrao. Así indicó que, “abierta a escuchar las propuestas de los representantes de los trabajadores” confirmó su disposición a “garantizar inversiones en el horno de cocción de ánodos y en la subestación principal, además del compromiso del coste para el rearranque al 100% de la producción de aluminio primario a partir de 2024”.

Del mismo modo, también trasladó la intención de iniciar la negociación del nuevo convenio colectivo de los trabajadores pero, eso sí, “siempre y cuando se proceda de forma urgente a un cese temporal de la electrólisis y de la planta de ánodos”.

Las partes han acordado, según Alcoa, continuar con las conversaciones el lunes y la multinacional mantiene su objetivo de «lograr urgentemente un acuerdo». Los representantes de los trabajadores prevén convocar una asamblea extraordinaria tras ese encuentro “para hablar sobre todo de que se han abierto a la negociación del convenio que lleva desde 2020 congelado».