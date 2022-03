El cierre de tiendas en Rusia costará 1.500 millones a Inditex en ventas este año

Las casas de análisis ponen números al impacto que tendrá para Inditex su decisión de cerrar temporalmente su red de tiendas en Rusia. Credit Suisse y JP Morgan han publicado este lunes sendos informes en los que actualizan sus previsiones sobre la multinacional gallega tras suspender operaciones en el segundo país con mayor número de establecimientos (502).

Credit Suisse ha optado por rebajar de 26 a 21 euros por acción el precio objetivo de las acciones de la compañía tras vaticinar un recorte de unos 1.500 millones en su cifra de negocio por el cierre en Rusia. Según sus cálculos, la región CIS y el Este de Europa aportaron el 16% de los 20.402 millones de euros a los que ascendió su facturación en el ejercicio 2020. En el caso de cumplirse sus cálculos, esto implicaría que Inditex obtuvo ventas por valor de unos 3.250 millones de euros en este área geográfica en el año del Covid-19.

Estas cifras sufrirán, no obstante, un desplome del 46% de cara al ejercicio fiscal 2022 al que Inditex ha dado inicio en febrero. Según sus previsiones, la evolución del like for like (ventas por superficie comercial comparable) arrojará una caída del 93% en Rusia como consecuencia de estos cierres, un porcentaje que se reducirá hasta el 15% en Polonia o Rumania, mientras que el área de Europa Oriental que engloba a países como Ucrania o Bielorrusia arrojará un descenso del 25%.

Esta caída se traducirá en que Rusia pasará de aportar ventas por un valor aproximado de 1.220 millones de euros a apenas 86 millones como consecuencia de los cierres, mientras que la facturación en el conjunto de la zona este de Europa se desplomará de unos 3.260 a unos 1.760 millones de euros de cara a este 2022.

Y es que la decisión de suspender la actividad comercial tanto en tiendas físicas como online en Rusia pone en jaque a un mercado que aportó un resultado antes de impuestos de 86 millones de euros (229 millones de euros en 2019), generando así el 8,5% del ebit global del grupo.

El «gran reto» para Inditex

Es por ello que desde Credit Suisse definen este nuevo escenario como un «gran reto», toda vez que a este golpe se suman el aumento de los costes de las materias primas, así como unas perspectivas de consumo «poco halagüeñas» en Europa debido al aumento de los precios del petróleo, el gas y los alimentos.

«Los acontecimientos actuales en Europa Oriental y el difícil entorno en China no hacen sino agravar los retos de crecimiento a medio plazo», han señalado desde Credit Suisse, que recomiendan infraponderar las acciones de Inditex.

Por su parte, los analistas de Bankinter estiman que un escenario prolongado de cese de operaciones en Rusia y Ucrania tendría un impacto del 105% en las ventas frente a sus estimaciones previas de los próximos cinco años. En 2022, según el banco, el crecimiento del beneficio neto sería prácticamente nulo (+0,3%). Asimismo, reduce el precio objetivo desde 32,5 hasta 26,5 euros por acción.

«Tras el castigo reciente en bolsa (-29% en el año), creemos que el valor ya recoge un entorno de menor crecimiento y márgenes, pero no vemos ningún catalizador mientas la incertidumbre y la prima de riesgo se mantengan en niveles elevados», señalan desde el banco, que destacan además que con una liquidez amplia (9.569 millones de caja neta en octubre 2021) la solvencia del grupo es elevada.

JP Morgan prevé un potencial del 70% para sus acciones

Por su parte, la dirección de análisis de Sabadell considera una noticia negativa, aunque previsible, la salida de Inditex de Rusia, y cree que ya descontada, a la vista de la situación actual y lo que habían hecho otros competidores. «Estimamos que el impacto total conjunto de Rusia y Ucrania podría ser del 10% del resultado neto de explotación (Ebit), frente al -17,2% en cotización desde inicio de la guerra», señala.

Desde JP Morgan mantienen su precio objetivo de 34 euros para las acciones de Inditex (frente a los 20 euros a los que cotiza en la actualidad) al entender que el impacto de estos cierres «no es tan malo como se teme». Nuestras primeras estimaciones apuntan a que los beneficios podrían retroceder un 10% o un 11% en 2022″, destacan desde la entidad estadounidense.

Los analistas de JP Morgan también enumeran como amenazas para Inditex tanto la inflación en los «precios de transporte» como el impacto en la «confianza del consumidor» que podrían desencadenar la invasión de Ucrania por parte de Rusia.