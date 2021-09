El Gobierno asturiano asegura que hay inversores interesados en la planta de Alu Ibérica de Avilés

El consejero de Industria del Principado, Enrique Fernández, ha confirmado este lunes a los sindicatos que existen inversores interesados en la planta avilesina de Alu Ibérica. El presidente del comité de empresa, José Manuel Gómez de la Uz explicó que todavía es pronto para desvelar más detalles, y no especificó si el interés de dichos inversores se extiende a la planta de A Coruña.

La noticia se comunicó en una reunión mantenida entre una representación del comité de empresa y el consejero de Industria y la directora general del ramo, Rosana Prada, que tuvo por objetivo analizar el actual estado de la fábrica, sin actividad y bajo la intervención de un administrador judicial nombrado por la Audiencia Nacional, que investiga la gestión de la planta.

En dicho evento, el consejero ha trasladado a los representantes de los trabajadores que existen inversores para la planta de Avilés, pero que no han trascendido los nombres y es pronto para hablar de ellos hasta que no cambie la figura del tipo de administrador. Ante estas condiciones, los sindicatos han pedido que no puede pasar lo de hace dos años y si alguien viene, “tiene que comprobarse la solvencia y a un proyecto que dé prioridad a los puestos de trabajo de la plantilla actual”.

Petición de financiación



En otro orden de cosas, en la reunión también se ha abordado la difícil situación que tiene la planta en todos sus aspectos productivos y de liquidez. Los sindicatos han requerido al Gobierno autonómico que estudie las posibilidades de poder ayudar a la planta con financiación a fin de retomar la actividad y con ello conseguir flujo de caja, lo que permitiría poder soportar este tránsito de tiempo con mejores condiciones para los trabajadores.

Según Gómez de la Uz, el consejero se ha comprometido, en primer lugar, a estudiar las formas de financiación que pudieran existir siempre que se lo pidiera el administrador judicial y, en segundo lugar, a trabajar en que el inversor que surja sea el mejor posible para la planta de Avilés, teniendo como máxima prioridad “el mantenimiento de la mayor parte de la plantilla actual”.

En 2019, Alcoa vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital las plantas que tenía en Avilés y A Coruña, después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas. El Grupo Industrial Riesgo está siendo investigado por la el Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional por su gestión, que obligó al nombramiento de un administrador judicial.