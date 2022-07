El Gobierno organiza una reunión ‘secreta’ con Endesa para negociar el futuro de As Pontes

No hubo luz ni taquígrafos en la reunión que mantuvo este martes el Ministerio de Transición Ecológica y la dirección de Endesa en plena crisis energética y con el futuro de la central térmica de As Pontes por decidir. La compañía solicitó hace más de dos años el cierre de la planta, que está pendiente de la autorización definitiva del Ejecutivo. Con ese trámite en el aire y en medio de la crisis energética, Tansición Ecológica confirma que ha mantenido «una reunión de trabajo fuera de agenda» con Endesa la mañana del martes y que por la propia naturaleza del encuentro no informará de lo acontecido.

La eléctrica tampoco ha querido hacer comentarios, si bien, fuentes de distintas administraciones apuntan a la posibilidad de posponer el cierre de la mayor central de carbón de España como respuesta al cortocircuito en la entrada de gas ruso en Europa. A esa posible continuidad de las instalaciones apuntó también el vicepresidente primero de la Xunta, Francisco Conde, quien pidió al Ejecutivo que traslade información «con transparencia, certidumbre y seguridad jurídica» para no perjudicar los proyectos industriales que distintas empresas están impulsando en el enclave.

«Ya advertimos del riesgo que suponía depender de una sola energía, en este caso el gas, en el mix energético. Era un riesgo y una situación de enorme incertidumbre porque entendíamos que la transición energética hay que afrontarla en el momento en el que las energías renovables puedan garantizar el suministro y un precio competitivo para familias y empresas. El tiempo nos da la razón», dijo Conde.

La Xunta no estaba informada de la reunión entre Endesa y el Gobierno, pero el conselleiro dijo estar a favor de «mantener activas todas las capacidades de generación y eso significa mantener abierta la central de As Pontes y abordar la continuidad de las centrales nucleares, que son decisiones que están tomando otros países».

Reganosa, Ence o Sentury, a la espera

Endesa ya reactivó la planta de As Pontes este año debido a que la escalada de precios volvió a hacer competitiva la generación térmica, permitiendo contener ligeramente la presión del gas en la factura. Para ello fue necesario que varios cargamentos de carbón llegasen al puerto de Ferrol y trabajadores ya desplazados por la parada de las instalaciones volviesen a la localidad coruñesa. El uno de julio regresaron a sus nuevos puestos, pues la central está inactiva desde junio. Endesa cuenta con personal, que hace tareas de mantenimiento, y también de subcontratas en la zona.

Allí se habla mucho más de los proyectos para reindustrializar la comarca tras el cierre de Endesa que de la reactivación de la central. Ence, con una planta de papel tisú; la propia Endesa además de Reganosa y EDP, con proyectos de hidrógeno; o la factoría de neumáticos de la china Sentury Tire, están sobre la mesa y pendientes de los fondos europeos de transición justa.

La situación energética en Europa, incluida España, añade un elemento más a la partida de ajedrez que se juega en As Pontes, donde la central térmica no acaba de confirmar su cierre y los nuevos proyectos para sustituirla no acaban de arrancar.