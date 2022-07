Endesa mantiene su apuesta por el hidrógeno en As Pontes a pesar de adelantarse Reganosa

Al calor de la ayudas por la descarbonización, As Pontes se ha convertido en objeto de deseo de numerosas compañías que plantean en el municipio de Ferrolterra millonarios proyectos que, de salir adelante, compensarían el impacto del cierre de la térmica de Endesa, pendiente de aprobar por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Sobre el papel existen proyectos coincidentes aunque estos, al menos de momento, siguen adelante con su tramitación de forma paralela. Esta semana, la Xunta de Galicia bendijo de forma pública el plan de Reganosa, la dueña de la regasificadora de Mugardos, y la lusa EDP para levantar en el ayuntamiento gobernado por Valentín González Formoso una planta de hidrógeno verde que, indican, supondrá una inversión de 165 millones de euros (55 de forma inicial) y que aspira a generar más de 300 empleos (210 en la construcción y otros 100 tras la puesta en marcha, si bien de estos solo la mitad serán directos).

Este anuncio, no obstante, no significa que Endesa haya variado su hoja de ruta, que también incluye levantar una planta de hidrógeno verde, un proyecto que anunció hace más de un año y que lleva aparejada la construcción, para surtir de energía limpia a la factoría, de seis parques eólicos con una potencia conjunta de más de 600 megavatios. Así lo han asegurado fuentes de la compañía a Economía Digital Galicia.

Pendiente de las ayudas europeas

En su momento, los de José Bogas cifraron la inversión en unos 740 millones de euros. La planta de hidrógeno verde contaría, de salir adelante en los términos previstos, con un electrolizador de 100 MW. Las previsiones son que el complejo, que daría empleo a unos 130 profesionales entre tareas de operación y mantenimiento, genere una producción de 10.000 toneladas de hidrógeno verde.

Leer más: Xunta y Ence se dan un año para analizar la viabilidad de la nueva planta de As Pontes

Eso sí, aunque Endesa asegura que mantiene invariable la apuesta por su plan de hidrógeno verde en As Pontes al margen del de Reganosa y EDP, la cotizada siempre ha dejado claro que para que este planteamiento sea viable, precisa de ayudas europeas. Cuando en febrero de 2021 anunció su proyecto para As Pontes evidenció que la tecnología del hidrógeno verde todavía carece de viabilidad comercial, por lo que era necesario optar a fondos europeos.

El millonario polo de As Pontes

Aunque habrá que ver en qué medida se materializan finalmente los proyectos anunciados, la suma actual sobre la mesa que planea sobre el ayuntamiento coruñés es millonaria. El proyecto de hidrógeno verde de Endesa suma 740 millones de euros. Reganosa indicó esta semana que su planta supondrá una inversión de 165 millones, pero lo cierto es que la intención del grupo que sostiene la regasificadora de Mugardos, participado por la propia Xunta de Galicia, es abordar un planteamiento industrial mayor, de hasta 780 millones de euros. La pata principal es la planta de hidrógeno, pero esta se alimentaría mediante la energía generada por cuatro parques eólicos de 270 megavatios y una central hidroeléctrica reversible de 570 MW que empleará como depósito inferior el propio lago de As Pontes y, como superior, un embalse de nueva construcción. La misma zona, por cierto, ha sido elegida por la andaluza Magtel para levantar una infraestructura similar.

Al margen, la Xunta asegura que trabaja desde hace meses con otras dos compañías que quieren llevar a cabo inversiones millonarias también en la zona. La pastera Ence y la multinacional china de Sentury Tire. La primera anunció esta semana la intención de levantar en el municipio una planta de papel tisú que supondría una inversión de unos 350 millones de euros. Los de Ignacio de Colmenares se han dado un año de margen para realizar las evaluaciones pertinente tanto ambientales como técnicas y financieras que determinen si será posible instalar esta planta, cuyo futuro no estaría relacionado con la situación actual de la biofábrica de Pontevedra. El Gobierno gallego se ha comprometido a intentar que este proyecto capte ayudas europeas, pudiendo tener encaje en los PERTEs de Economía Circular y de Energías Renovables, así como en los fondos de Transición Justa, para zonas afectadas por la descarbonización.

A la espera del proyecto de Sentury Tire

La cotizada china Sentury Tire también parece decidida a levantar en As Pontes una fábrica de neumáticos de alto rendimiento, con la que espera alcanzar una producción de 12 millones al año. El proyecto, tal y como adelantó este medio, prevé una inversión de 522 millones de euros y podría generar hasta 750 empleos. La multinacional apuntaba en su último informe anual que su deseo era el de comenzar a construir la factoría antes de que acabase el año en curso. No parece sencillo cumplir esos plazos, teniendo en cuenta que aunque distintas fuentes aseguran que los asiáticos presentarán de forma inminente el proyecto ante la Xunta, fuentes institucionales indican que, a día de hoy, aún no lo han hecho.

De todos los proyectos que planean en estos momentos alrededor del núcleo de As Pontes, este, de momento, es el único que parece haberse diseñado sin necesidad de recurrir a fondos públicos. En febrero la asamblea general extraordinaria de accionistas del grupo de neumáticos dio luz verde a una operación de cambio de divisas, de dólares a euros, para poder financiar “la construcción de proyectos españoles y otros gastos diarios en 2022”.

Tanto Ence como Sentury Tire diseñan sus proyectos sobre suelo propiedad de Endesa, compañía que lleva también tiempo contactando con empresas que puedan desarrollar proyectos en As Pontes dentro de su plan Future-E, que generen una alternativa al cierre de la térmica.