La Xunta tumba la ofensiva de Endesa contra el proyecto de Reganosa y EDP en As Pontes

Endesa se enzarza con Reganosa y EDP Renováveis (EDPR) a cuenta de su proyecto de hidrógeno verde (H2Pole) para As Pontes. La compañía que preside José Bogas es el principal nombre propio de la lista de entidades que presentaron alegaciones contra la iniciativa que la empresa mugardesa y la portuguesa tramitan para levantar una planta de hidrógeno de hasta 100 megavatios de potencia.

En concreto, según se desprende de la documentación publicada por la Xunta de Galicia, entidades como Amadoiro Energía (filial del grupo andaluz Magtel), Biofibras de Galicia (filial de Ence), Ecoloxistas en Acción o la Asociación Ambiental e Cultural Petón do Lobo presentaron a lo largo de este año y medio de tramitación diferentes alegaciones para forzar la modificación del proyecto.

A estas compañías se suma Endesa, que ha articulado sus aportaciones a través de Edistribución Redes Digitales, Enel

Green Power España y Endesa Generación. Esta última presentó una alegación al considerar perjudiciales algunos efectos ambientales que, a su juicio, no están contemplados en la iniciativa.

Las razones de Endesa

«El proyecto contempla un vertido al lago de As Pontes del rechazo de la desmineralización», recoge la alegación, que considera que la iniciativa H2Pole «omite una serie de efectos ambientales que este vertido puede producir en el lago en cuanto a la dispersión de las sales». «Se debe indicar que la legislación de aguas prohíbe expresamente los métodos de dilución para cumplimiento de límites de vertido», señala.

Además, Endesa Generación añadía que «en el Plan hidrológico de Galicia Costa 2021-2027 se incluye el lago de As Pontes como masa de agua de naturaleza artificial y se fija un caudal ecológico por meses. Lo anterior no se considera en la evaluación de impacto ambiental del proyecto, no habiéndose evaluado el impacto de la actividad sobre dicho parámetro».

Sin embargo, las alegaciones de Endesa Generación se han topado con la oposición de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade. El organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha otorgado la autorización ambiental integrada al proyecto y ha tumbado los argumentos de Endesa al considerar que «buena parte de las afirmaciones en las que se sustenta esta alegación entran dentro del ámbito de la evaluación de impacto ambiental, por lo que no procede su valoración en el mercado de procedimiento de autorización ambiental integrada».

«Se trata de apreciaciones vagas, nada concretas, que aluden a eventualidades (efectos, sin definir, que podría causar la dispersión de sales en el lago, posibilidad de que los vertidos de la instalación superen los límites de la decisión sobre mejores decisiones técnicas en el sector químico), por lo que difícilmente pueden ser tomadas en consideración«, recoge el documento de la Xunta.

«Conviene recordar que en el proyecto se contempla una gestión diferenciada para los distintos efluentes de aguas residuales generados» al proponerse de manera específica un tratamiento físico-químico «para uno de los vertidos de aguas residuales industriales de proceso depuradas», precisa la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade.

El departamento que encabeza María José Echevarría Moreno también tumbó las alegaciones de la Asociación Autonómica Cultural e Ambiental Petón do Lobo, Ecoloxistas en Acción y el Comité de Defensa das Rías Altas respecto al uso de productos químicos con el proyecto H2Pole. En este sentido, apunta que los efluentes que representan más del 90% del volumen total máximo anual vertido «serán sometidos previamente a sus respectivos tratamientos de depuración antes de su evacuación al lago de As Pontes».

Las organizaciones ecologistas presentaron también recurso también contra la reducción del plazo para presentar alegaciones hasta los ocho días. Sobre este punto, recuerda que H2Pole goza de la consideración de proyecto industrial estratégico por parte de la Xunta, lo que permite reducir tanto estos plazos como los de la tramitación en general.

Así es el proyecto de Reganosa y EDP

La iniciativa H2Pole quema, de esta manera, una nueva etapa casi un año después de que el Diario Oficial de Galicia (DOG) recogiese en octubre de 2023 la declaración de impacto ambiental que considera a la factoría “ambientalmente viable”. El proyecto, que recibió 24 millones de euros en el marco del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento. contempla la puesta en marcha de una planta de hidrógeno de hasta 100 megavatios de potencia con capacidad para producir 16.000 toneladas de hidrogeno verde.

La planta se ubicará junto a la subestación eléctrica de Tesouro y se asentará sobre unos terrenos puestos a disposición por el Concello de As Pontes. El recorrido administrativo del proyecto arrancó en junio de 2022 y su calendario inicial contemplaba el inicio de operaciones en el primer semestre de 2026.

Está previsto que la operación y mantenimiento de la planta genere, en su completo despliegue, 49 empleos directos y otros 59 indirectos, «además de los inducidos y los de todo tipo sostenidos en la fase de construcción» de este complejo que, en el caso de materializarse, será uno de los exponentes del proceso de descarbonización en la comarca.