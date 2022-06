El misterio de Pharma Mar: pierde 220 millones en dos días sin la amenaza de los bajistas

Montaña rusa en Pharma Mar. Las acciones de la compañía de origen gallego acumulan una caída del 19,2% en bolsa desde que el pasado viernes se anunciase que el comité asesor técnico del Ibex 35 certificaba su permanencia en el selectivo de referencia en España, en el que entran Acciona Energía y Sacyr en sustitución de Almirall y Cie Automotive.

Los títulos de la antigua Zeltia han perdido prácticamente todo lo que habían ganado en bolsa en el arranque de año y recortan su revalorización hasta el 3,3%. Además, estos últimos retrocesos en el parqué (el último, del 10,1%, tuvo lugar este martes) han recortado su capitalización bursátil hasta los 1.081 millones de euros.

Pharma Mar se queda, de esta manera, en el furgón de cola de un Ibex 35 en el que arrastra desde hace meses con la condición de farolillo rojo, toda vez que Meliá Hotels, su más inmediato competidor, eleva su valor en bolsa a los 1.416 millones.

Terreno despejado con los bajistas

A diferencia de otras ocasiones, las caídas de Pharma Mar en bolsa no han venido precedidas de ningún tipo de anuncio negativo. La compañía no ha registrado la entrada de bajistas como los que llegó a sufrir a lo largo del año pasado (la Comisión Nacional del Mercado de Valores llegó a notificar el ataque de tres posiciones cortas al mismo tiempo). Tampoco ha recibido varapalos con ninguno de los cuatro ensayos clínicos que tiene en marcha con su antitumoral Zepzelca ni con los tres que ha activado con Ecubectedin (PM14).

Pharma Mar se ve envuelta, de esta manera, en una corrección en bolsa sin aparente explicación, tal y como ya le ocurriera el pasado mes de noviembre. «La compañía comunica que no tiene conocimiento de absolutamente ninguna razón desde el punto de vista de fundamentales de la compañía ni noticias sobre el grupo Pharma Mar que pudieran justificar esta caída del valor de las acciones», explicaba la antigua Zeltia a través de un comunicado a la CNMV.

Sousa, contra los especuladores

La firma reaccionaba así a una caída también del 10% en bolsa. Se trataba del último episodio de este tipo por parte de una compañía en la que su propio presidente, José María Fernández de Sousa, ha puesto a los «especuladores» en la diana. «El caso es que siempre que damos noticias esperadas, buenas informaciones y de gran calado, como estos resultados del primer trimestre [de 2021] o como aprobaciones de comercialización que ya se descontaban por comunicaciones anteriores, los inversores venden y, además, venden en bloque. Eso se traduce en que tenemos muchos inversores que juegan a eso, a hacer caja con este tipo de operativas”, explicaba Fernández de Sousa en mayo del año pasado.

«Nos hemos quejado muchas veces de este tipo de operaciones ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La respuesta del supervisor es siempre la misma. Por decirlo coloquialmente y por usar un tono jocoso, su respuesta es que somos los más protestones”, proseguía Fernández de Sousa en la entrevista con la revista Inversión.

«Se trata de fondos y brókeres con mucho poder a los que, encima, no se les aplica la tasa Tobin (…). Estos no son accionistas de Pharma Mar ni de ninguna cotizada, son depredadores y hacen daño no solo al valor de la empresa, sino a los pequeños inversores que siempre han confiado, confían y confiarán en el crecimiento y las claras perspectivas de futuro que hay en Pharma Mar”, concluía el empresario gallego.

No es el único lamento que Pharma Mar ha lanzado en esta dirección en los últimos años. Y es que la compañía también difundió en octubre de 2018 un comunicado en el que aseguraba no tener «conocimiento de una razón fundamental ni noticias sobre la compañía que pudieran justificar» la caída de hasta el 17% que llegó a sufrir en aquella sesión. La firma corrigió durante la jornada y logró minimizar su caída al 1,7% antes de reactivar unas caídas que le llevaron a perder posteriormente el 27% de su valor en bolsa en apenas una semana.