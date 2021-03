El presidente de Gamesa presume de su apuesta por España en pleno cierre de As Somozas

El presidente de Siemens Gamesa, Miguel Ángel López, se excusa por el cierre de las plantas de Navarra, Cuenca y As Somozas, pero reivindica la apuesta de la compañía por España. El máximo ejecutivo de la multinacional ha asegurado que no hay «ningún plan» para cambiar su sede social del País Vasco y ha justificado los cierres de plantas por «responsabilidad de salvaguardar el futuro de toda la compañía».

“Nadie desea cerrar fábricas y reducir su plantilla», ha indicado López en el transcurso de la junta de accionistas de la compañía que se ha celebrado este miércoles en Zamudio (Bizkaia). «España sigue siendo un centro de fabricación e I+D tremendamente importante para nosotros: tenemos nueve fábricas y empleamos a 4.400 personas en el país«, ha añadido.

El presidente de Siemens Gamesa ha tachado de “muy difíciles” las decisiones de cierre de plantas en España y ha reconocido que ha sido un ejercicio “complicado” por la crisis del Covid-19 y que el «desempeño financiero» se ha visto afectado por la situación sanitaria, pero también ha apuntado que las pérdidas no reflejan solo el impacto de la Covid, sino también el «fuerte e inesperado» debilitamiento de algunos mercados clave, como India; así como «ciertas debilidades» en la gestión y ejecución de proyectos.

Las tareas pendientes de Siemens Gamesa

Según López, la empresa no está satisfecha con las pérdidas registradas en 2020 y por ello está centrando sus esfuerzos «en una mejora significativa» de sus resultados y, aunque, «todavía queda trabajo por delante», se han dado ya «importantes pasos para transformar la empresa, trabajando en recuperar la rentabilidad de la unidad de negocio on shore y continuando en la senda del crecimiento en las unidades de off shore y servicios».

«Estamos convencidos de que la compañía está en el camino correcto, y de que se están sentando las bases para desplegar el enorme potencial que tiene Siemens Gamesa. Recuperar la rentabilidad y generar un retorno sostenible para los accionistas, empleados, clientes y la sociedad en general, ha sido siempre y seguirá siendo una prioridad», ha añadido.