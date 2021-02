Las 10 empresas más importantes de Galicia

Los empresas más importantes de Galicia están vinculadas a la producción y distribución alimentaria. Aunque existen dos grandes excepciones de mucha relevancia, pues se trata de las dos empresas más importantes de Vigo y A Coruña y con un carácter tractor. Es decir, que arrastran en su actividad a toda una cadena de proveedores: Inditex, con base en Arteixo; y PSA, desde su fábrica viguesa. El textil y la automoción son los dos sectores más exportadores de Galicia y se explica por la presencia de estas dos empresas clave.

Para seleccionar las 10 compañías más importantes de Galicia tomamos como referencia del Informe Ardán 2020, que recopila la información financiera hasta el año 2018.

Top-10 de empresas más importantes de Galicia

En el ranking se incorpora también la riqueza que genera cada grupo, es decir, el valor añadido bruto (VAB) de su actividad, y el empleo en cada uno. En base a estos datos, estas son las más importantes.

1. Inditex

32.000 millones en ingresos, 13.687 millones de VAB, 46.000 empleados.

El imperio textil de Amancio Ortega no solo es la empresa más importante de Galicia, sino uno de los grupos más grandes de Europa y la gran multinacional europea de la moda, por encima de H&M o Primark. El grupo tiene su sede central en Arteixo, donde está el mayor almacén de Zara, su marca de referencia, que también cuenta con centros logísticos en Madrid y Zaragoza.

La compañía tiene una cadena de suministro internacional donde se abastece de prendas, la mayoría confeccionadas en sus clúster de Portugal, Marruecos y Turquía, si bien el mayor número de proveedores se encuentra en Asia. Todas las piezas pasan por los centros logísticos españoles y se distribuyen por las tiendas de Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti o Uterqüe; o bien se envían directamente al cliente que compra online.

En los datos se incluye también el negocio de Pontegadea, el holding de Amancio Ortega donde ingresa los dividendos que reparte Inditex. Con esos ingresos, realiza sus inversiones inmobiliarias y la actividad social de su fundación. Todos estos negocios lo convierte en el hombre más rico de Galicia.

2. Peugeot Citröen Automóviles España

5.183 millones de ingresos; 522 millones de VAB; 7.574 empleos

Ardán no recoge la posición de PSA en el ranking de Galicia debido a que su grupo no tiene domicilio gallego, sino que está en Francia. Sin embargo, sí que recoge el peso de su holding español, con sede en Vigo, y con eso le bastaría para ser la segunda empresa más importante de Galicia. No solo por el empleo que genera de manera directa, sino porque a su alrededor ha generado toda una industria auxiliar de fuerte valor añadido para abastecer a la fábrica viguesa.

3. Gadisa

2.290 millones de ingresos; 327,3 millones de VAB; 6.140 empleos

Gadisa es el grupo que integra la cadena de supermercados Gadis y que controla la familia Tojeiro. Además del negocio de la distribución alimentaria, el principal de la compañía, también integra los ingresos procedentes de Reganosa, la regasificadora de Mugardos de la que tiene la participación mayoritaria, y de su división forestal, con las madereras Unemsa e Intasa.

4. Coren

1.257 millones de ingresos; 327,3 millones de VAB; 1.610 empleos

Coren es el grupo agroalimentario de base cooperativa más importante de Galicia y de España y, por lo tanto, una de las empresas más importantes de Galicia. Aunque su sede está en Ourense, tiene centros de producción en las provincias de Pontevedra y Lugo. El conglomerado que dirige Manuel Gómez-Franqueiro cierra todo el proceso de valor, desde la producción en las granjas hasta la transformación y comercialización de sus productos en las cadenas de distribución. Además, cuenta con tiendas propias bajo la enseña de Coren Grill.

5. Vegalsa

1.123 millones de ingresos; 189, 7 millones de VAB; 5.283 empleos

Vegalsa es el socio gallego de la cadena de supermercados Eroski, además de operar con otras enseñas como Familia. En un mercado muy competitivo, con cadenas como Mercadona o Carrefour, Vegalsa rivaliza con Gadisa por el liderazgo del gran consumo en Galicia: las dos gallegas son las mejor implantadas en su comunidad.

6. Finsa

872 millones de ingresos; 202 millones de VAB; 2.720 empleos

Finsa es el primer grupo maderero gallego y uno de los grandes distribuidores de tablero para construcción en Europa. Tiene su sede central en Santiago, pero también plantas en Ourense, Rábade y Narón. A estas se suman una factoría en Portugal y una importante red de distribución en Europa.

7. Nueva Pescanova

781,6 millones de ingresos; 93,3 millones de VAB; 1.125 empleos

Es la compañía que nació tras la quiebra de la antigua Pescanova y con los activos de la pesquera para colarse como una de las empresas más importantes de Galicia. Con base en Chapela, en los últimos años ha alcanzado los 1.000 millones de ingresos, aunque todavía tiene como principal acreedor a Abanca, que ha apostado por relanzar la compañía.

8. Jealsa

855,5 millones de ingresos; 81,2 millones de VAB; 1.308 empleos

Jealsa Rianxeira es la mayor conservera gallega. Con base en Boiro, es uno de los principales proveedores de Mercadona desde hace años. Además del negocio de las conservas, tiene intereses en el sector energético y desarrolla una línea de comida saludable para mascotas.

9. Metalúrgica Galaica

1.229 millones de ingresos; 14,1 millones de VAB; 49 empleos

Aunque por ingresos debería ocupar un puesto más alto en el ranking de empresas más importantes de Galicia, el grupo de la familia Freire tiene domicilio en Madrid. En Galicia está domiciliada la comercializadora Metalúrgica Galaica, encargada de la venta de los productos siderúrgicos que se producen en sus fábricas. En la comunidad la planta está en Narón, mientras que las factorías más relevantes se ubican en Portugal y en Zaragoza, de ahí que baje puestos en el ranking.

10. Froiz

773 millones de ingresos; 144,1 millones de VAB; 5.000 empleos

Es la tercera mayor cadena de supermercados gallega, fundada por Magín Froiz, que sigue estando a los mandos de la compañía. Con base en Pontevedra, la empresa cuenta con 250 puntos de venta. Además de en Galicia, tiene presencia en Castilla y León y en el norte de Portugal, con un centro logístico en Braga.