Feijóo, a la patronal de la empresa familiar: “Nuestros datos no coinciden con los suyos”

La Asociación Galega da Empresa Familiar celebró este miércoles en Santiago su asamblea general de socios con la vista puesta en la recuperación tras el impacto del Covid-19 y con el mayor optimismo que permite el avance de la vacunación y el alivio de las restricciones. “Es el momento de una era post-covid para iniciar un crecimiento más sólido y sostenido”, dijo el presidente de la entidad, Víctor Nogueira, que estuvo acompañado en la clausura de la jornada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; y el de Abanca, Juan Carlos Escotet.

Es una cita a la que no suele fallar el presidente gallego, pues la asociación es un “interlocutor estable”, según lo definió, y una organización que reúne a las 58 empresas familiares más importantes de Galicia, representantes de un gremio que aporta el 85% de la riqueza (Valor Añadido Bruto) y el 86% del empleo privado.

Ante un auditorio con el presidente del Tribunal superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde; empresarios como Roberto Tojeiro, presidente de Gadisa; o los catedráticos Santiago Lago y Jorge González Gurriarán; el presidente de la asociación demandó un plan para retener y atraer empresas, lo que pasa inevitablemente por mirar a los impuestos.

“No queremos una reforma fiscal que cargue contra las empresas que ya contribuimos”, dijo Nogueira en referencia a los planes del Ejecutivo central, aunque también advirtió que, a pesar de las rebajas fiscales aplicadas por Feijóo, queda mucho margen de mejora para considerar que Galicia es competitiva. “No lo somos. Hay ocho autonomías fiscalmente más competitivas. Galicia necesita competitividad para atraer empresas, pero también para que las que tienen su sede aquí estén incentivadas para continuar generando empleo y riqueza en nuestro territorio”, apuntó.

Los datos de Feijóo

Feijóo, en una intervención a medio camino entre la situación del Covid y la economía, elementos casi indisociables desde que estalló la pandemia, dio la razón a Nogueira en la resiliencia de la empresa familiar frente a la crisis y en su mayor capacidad para preservar el empleo frente a otras. Sin embargo, advirtió de una discrepancia en los datos respecto a sus rebajas de impuestos.

“Nuestros datos no coinciden con los suyos. No somos la octava comunidad en presión fiscal, no lo somos. Se puede interpretar si la situación es mejor o peor, pero no puede ser que los datos no coincidan. Vamos a tener que hacer una puesta en común y coordinar los datos”, dijo el presidente de la Xunta.

Juan Carlos Escotet, Juan Manuel Veites y Alberto Núñez Feijóo se saludan, con Víctor Nogueira en segundo plano

A modo de ejemplo se refirió a una información del diario económico Expansión sobre el Impuesto de la Renta en la que Galicia solo estaba un punto por encima de Madrid en presión fiscal, compartiendo el segundo puesto con otras dos comunidades.

Feijóo expresó, en todo caso, su convencimiento de que es el momento de bajar impuestos, aunque advirtió que el Gobierno central apunta a una subida. “Tenemos una tensión tributaria en España. Detrás de la armonización fiscal hay un incremento de impuestos, fundamentalmente en donaciones, sucesiones y patrimonio”, dijo el dirigente gallego.

En todo caso, y a expensas de conocer el marco de negociación del Gobierno con las comunidades autónomas, el líder del PPdeG manifestó su intención de aplicar una nueva rebaja de los impuestos autonómicos.

Los fondos europeos

Si los datos de presión fiscal no coinciden, Nogueira y Feijóo sí que comparten diagnóstico y temores respecto al reparto de fondos europeos. El presidente de la Asociación Galega de Empresa Familiar expresó su preocupación por “una tendencia a centralizar” las ayudas del plan europeo y advirtió que es imprescindible que los fondos lleguen a la “economía real”, en alusión a todo el tejido empresarial conformado por pymes.

El presidente de la Xunta, por su parte, volvió a lamentar la falta de información respecto a los criterios para la asignación de fondos y expresó su temor de que no se produzca un reparto equitativo, sino que el Ejecutivo central priorice a los socios de la investidura.

La resurrección de la patronal gallega

Víctor Nogueira también aprovechó su intervención para felicitar a Juan Manuel Vieites, el presidente de la Cofederación de Empresarios de Galicia que estaba en la sala, por el “nuevo rumbo” que ha tomado la institución, durante años sumida en una profunda crisis interna que deterioró su imagen. De hecho, Nogueira habló de una patronal “renacida” bajo el mando de Vieites.