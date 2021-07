Feijóo, ante la transición energética: de los pantanos de Franco a la eólica marina de Iberdrola

No es la primera vez que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y el de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, intercambian elogios. Un hecho que, en ocasiones, ha sido usado como dardo por parte de algunos de los grupos de la oposición en el Parlamento autonómico, como el BNG. Este viernes, en A Coruña, volvió a suceder. La imputación del ejecutivo por parte de la Audiencia Nacional no fue óbice para que la patronal herculina, liderada por Antonio Fontenla, decidiese premiar al directivo por su “contribución al avance de Galicia”, especialmente, en estos últimos tiempos, con proyectos relacionados con la eólica marina. El máximo mandatario gallego acudió a la cita, lo mismo que el presidente de la Confederación de Empresarios, Antonio Garamendi. El acto fue un paseo para Galán que, al cabo, acababa de firmar, un día antes, un acuerdo con sus hómologos en Navantia y Windar valorado en 400 millones de euros para la fabricación de cimentaciones de futuros parques eólicos en el astillero de Fene. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cifró en 1.000 los empleos que se generarán en torno al proyecto.

Con esa carta de presentación, tanto Fontenla como Feijóo y Garamendi, que participaron con discursos en el homenaje, destacaron el papel de Iberdrola en Galicia como generadora de empleo. A la vez, empresarios y político también evidenciaron la necesidad de llegar a consensos que faciliten el avance de proyectos llamados a ser clave en la nueva etapa de reconstrucción postpandémica. Al hilo, Galán indicó en su intervención que la compañía ha presentado planes por valor de 4.400 millones de euros para los fondos europeos Next Generation que podrían generar unos 20.000 empleos en la comunidad.

Polémica en el ‘offshore’

Pero, no todos los proyectos de Iberdrola están exentos de polémica, un hecho del que Feijóo no escapó en su discurso. El pasado junio se hizo público que la compañía tiene en marcha sendos proyectos, por ahora en fase consultiva, con el objetivo de levantar frente a las costas gallegas dos gigantescos parques eólicos marinos de casi 1.000 megavatios. Los planes de la cotizada recibieron las críticas del distintos colectivos relacionados con la pesca, que sostienen que, de hacerse realidad los gigantescos complejos, afectarán de forma significativa a la actividad en la zona. En todo caso, por ahora, esos proyectos caminan lento, sobre todo, teniendo en cuenta la propia indefinición existente por el momento hacia la eólica offshore. Sin ir más lejos, esta misma semana, el Ministerio de Transición Ecológica confirmó que había archivado el trámite de consultas para la determinación del estudio de impacto ambiental del proyecto del parque denominado San Cibrao ante la revisión del proyecto original.

Feijóo no se refirió directamente a estos planes Iberdrola, pero sí destacó la perentoria necesidad de que eólica marina y sector pesquero alcancen acuerdos que permitan desarrollar proyectos. “Hay dos tipos de reacciones ante un proyecto empresarial, los que dicen de entrada no y los que dicen de entrada sí. Nosotros somos de los segundos. Si se cumplen las leyes, si se puede enmarcar dentro de la legislación y el respeto al medioambiente, adelante. Ese es el eslogan”, dijo Feijóo, que insistió en que su administración no analiza los propuestas por su envergadura o volumen de inversión, sino por la generación de empleo a largo plazo que conllevan y si, al cabo, pueden “mejorar la renta de las familias”.

Acuerdo con el sector pesquero

En un momento en el que la proliferación de proyectos eólicos ha suscitado protestas por parte de algunos grupos ecologistas y formaciones políticas en la comunidad, el líder del PP gallego insistió en la necesidad de buscar “equilibrios” que refuercen la apuesta por la energía renovable. Feijóo aseguró que, en este momento, la Xunta analiza proyectos en cartera por valor de 7.500 megavatios eólicos. “Necesitamos acuerdos, necesitamos inteligencia. Esto no es un problema de colores políticos. Esto tiene que ver con el empleo y con respetar el medio ambiente. Es curioso que algunos planteamientos medioambientalistas ponen problemas, precisamente, con la energía renovable”, indicó, para explicar que “de entrada, a estos proyectos no hay que decirles que no”. De hecho, y en este punto de su intervención, se dirigió a los presidentes de la lonja y la cofradía de pescadores de la ciudad, presentes en el auditorio, para insistir en que era preciso hacer “compatible” la eólica marina y el sector pesquero, motivo por el que se había creado un Observatorio específico, con todos los actores implicados.

“No podemos permitirnos un desacuerdo en algo como la energía eólica marina”, dijo Feijóo, que insistió en la necesidad de dar respuestas a comarcas especialmente deprimidas por la crisis industrial, como Ferroltera, con el cierre de la térmica de As Pontes y el desmantelamiento de la factoría de palas eólicas de Siemens Gamesa en As Somozas. «El Ferrol de hace 40 años era una ciudad mejor que El Ferrol actual», llegó a decir, sobre la pérdida de población de la ciudad.

Los modenos ‘pantanos’

Así pues, decidido a dejar claro la necesidad de buscar puntos de encuentro, el presidente gallego se retrotrajo más de cinco décadas. “Si volviésemos otra vez al principio, si discutiésemos la construcción de pantanos en Galicia con las visiones de que tenemos hoy… igual no se hacía ninguno”, espetó. “Se lo digo desde una tierra que ha sido afectada por los pantanos, que han inundado hectáreas, pero en la que también han creado riqueza y bienestar”, añadió. “Al final, la perfección no existe. Si alguien cree que es así no vive en este reino”, terció.

De esta forma, de los pantanos a la eólica marina, el mandatario gallego argumentó la necesidad de llegar a puntos de encuentro que permitan el desarrollo de proyectos offshore.

Reconocimiento «a medias»

Pero, el respaldo dialéctico de Feijóo a Sánchez Galán no es unidireccional. En su intervención, el ejecutivo destacó el papel que desarrolla el líder gallego. “Todo este reconocimiento no hubiera sido posible si el presidente no hubiera estado encima de mí como una gota malaya durante años. Tenéis un presidente que está obsesionado mirando qué se puede hacer por la tierra. Por eso, este reconocimiento debería ser a medias. Es el resultado de tu empeño en que hiciese cosas aquí”, reflexionó.