Densidad eólica: Galicia, líder en España en megavatios por kilómetro cuadrado

Galicia ocupa un lugar destacado en la eólica terrestre. Gracias a su geografía y a la calidad del viento los promotores encuentran en ella un gran escenario para levantar sus proyectos. Pero más allá de las pretensiones de las compañías, la posición de la comunidad en el sector se acredita en base a otros hechos como, por ejemplo, su liderazgo a nivel nacional en términos de densidad de potencia eólica instalada.

Así se desprende del informe El sector energético gallego: presente y futuro del Consello Económico e Social de Galicia (CES) donde se apunta que Galicia cuenta con un total de 0,131 megavatios (MW) instalados por kilómetro cuadrado. Este dato le sitúa en primera posición en un listado en el que le siguen Navarra, con 0,125 MW; Aragón, con 0,093 MW; y La Rioja, con 0,088 MW.

Fuente: Informe “El sector energético gallego: presente y futuro” del CES

Explica el CES en su estudio que, conforme a los datos del Instituto Energético de Galicia (INEGA) y de Red Eléctrica (ahora Redeia), «hay instalados en Galicia un total de 3.879 MW de potencia», de los que 40 MW pertenecen a parques eólicos singulares, un tipo de figura establecida para desarrollar proyectos de potencia reducida –que no lleguen a superar los 3 MW– por parte de concellos o empresas que tengan como actividad principal una diferente a la eólica.

Además, otros 0,7 MW están destinados a proyectos experimentales y de instalaciones minieólicas. Los parques convencionales aglutinan, por tanto, casi la totalidad de la potencia instalada (3.338 MW) que se distribuye en 176 parques localizados en 121 concellos de los 313 que hay en Galicia.

Luz verde de la Xunta

Cabe destacar que Galicia ocupa esta posición sin tener en cuenta los procesos de aprobación exprés acometidos tanto por la Xunta como por el Gobierno central. Tal y como apunta el CES, «según un informe del Consello da Cultura Galega la potencia prevista de los parques eólicos admitidos a trámite, que suman un total de 275, conducirán a cerca de 7.200 MW adicionales».

A finales de abril la Xunta anunció que había concedido la autorización administrativa previa y de construcción a 75 proyectos eólicos de los 119 que se encontraban en tramitación. El visto bueno se concedió con fecha de 25 de enero, límite máximo establecido por el Gobierno para tramitar las declaraciones de impacto ambiental (DIA) pendientes. Entre todos ellos suman una potencia total de 1.961 MW, casi la mitad del total instalado en la actualidad.

Proyectos para la industria

No hay que perder de vista tampoco la potencia de los parques que superan los 50 MW, cuya tramitación gestiona directamente el Ministerio para la Transición Ecológica. Entre todos ellos superan los 4.000 MW según el informe del CES.

A finales de abril el Ministerio para la Transición Ecológica otorgó la autorización administrativa previa para cuatro proyectos eólicos promovidos por la división renovable de Endesa (Enel Green Power): Tesouro (60 MW), entre a Capela y As Pontes; Moeche, (53 MW) entre Moeche, As Somozas, As Pontes y San Sadurniño; Santuario (180 MW) entre Xermade, Vilalba, Guitiriz y As Pontes; Badulaque (90 MW), entre Valdoviño, Cerdido, Cerdeira, Moeche, As Somozas y As Pontes.

Todos ellos están vinculados a contratos de PPA (power purchase agreement) para proporcionar suministro energético a largo plazo a la fábrica de aluminio de Alcoa en San Cibrao.

Dentro de estas autorizaciones de Transición Ecológica no se incluyó otro proyecto de la filial de Endesa que también había obtenido la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable a finales de enero aunque condicionada a la modificación de distintos aspectos, como la supresión de varios aerogeneradores por su fuerte impacto en la zona. Se trata del parque Barqueiro, de 150 MW, situado entre entre los municipios coruñeses de As Pontes, As Somozas, Mañón, Cerdido, Moeche y Ortigueira, y el lucense de O Vicedo.

Entre los proyectos que también seguirían adelante se incluyen dos de Greenalia que consiguieron a principios de año una DIA favorable. Son los proyectos de Orzar (56 MW) y Tornado (67 MW) que se asentarían en municipios coruñeses –como Carballo, Tordoia, Val do Dubra y Trazo– y que estarían vinculados a un contrato con Resonac (la antigua Showa Denko) para el suministro energético de la fábrica de grafito