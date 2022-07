García Maceiras reivindica a Inditex: “Estamos a pleno rendimiento y tenemos un enorme potencial”

La junta general de accionistas de Inditex, la primera presidida por Marta Ortega, la nueva presidenta no ejecutiva del grupo, fue también una reivindicación de un grupo especialmente impactado en bolsa desde principio de año por la guerra en Ucrania y la amenaza de la inflación. El consejero delegado del grupo, Óscar García Maceiras, insistió ante un auditorio repleto en el centro de operaciones de la firma, en Arteixo, que la compañía está “a pleno rendimiento” y “tiene un enorme potencial de cara al futuro”.

Maceiras se refirió a los resultados del grupo en 2021, un ejercicio muy impactado todavía por el Covid, así como los números alcanzados en el primer trimestre de este 2022, cuando su margen alcanzó el 60%, el mayor de la década. El CEO de la compañía, en su primera intervención ante los accionistas tras la marcha de Pablo Isla del grupo, insistió en el potencial de un grupo que, reiteró, en la misma línea que Marta Ortega en su intervención inaugural, tiene un marcado carácter sostenible y de compromiso de responsabilidad social.

Primera entrada en el capital de una star up

En este punto, el directivo anunció la primera operación de Inditex de entrada en el capital e una star up innovadora, en este caso, CIRC, “que impulsa una tecnología de reciclaje de carácter disruptivo”. “Con esta vía, Inditex apoya el desarrollo de una tecnología que permitirá reciclar productos textiles compuestos por mezclas de distintos materiales, con el objetivo de generar nuevas fibras sostenibles para la industria textil”.

Por otro lado, el abogado del Estado también destacó que tras el estallido de la guerra en Ucrania, que obligó a la compañía a cerrar sus tiendas tanto físicas como online tanto en este país como en Rusia, Inditex ha contratado en 22 mercados distintos a más de 500 personas que son refugiadas de este conflicto.

Tiendas en Rusia e Ucrania

Eso sí, Maceiras, y a preguntas de un accionista, no quiso adelantar si, en un futuro, Inditex podría seguir los pasos de compañías como Nike, que ya ha anunciado que dejará de vender en el mercado ruso de forma permanente. “La situación no ha cambiado con respecto a marzo, seguimos monitorizando la situación en permanente contacto con nuestros equipos, desarrollando un plan especial de apoyo y exploramos distintas alternativas pero no hay decisiones firmes”, explicó.

La Junta de accionistas aprobó con mayoría suficiente todos los punto del orden del día, que incluían los nuevos sueldos de Marta Ortega y García Maceiras, así como la novación de la cláusula post contractual de Pablo Isla, por la que percibirá una indemnización por su salida del grupo de 19, 7 millones.

Dividendo extraordinario

Por otro lado, la junta aprobó la propuesta del consejo de administración del reparto del dividendo de este año, de 0,93 euros por acción. En esta línea, García Maceiras reiteró la intención del grupo de distribuir el próximo año un dividendo extraordinario de 40 céntimos por acción que se unirá al ordinario.