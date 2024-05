El Gobierno busca para San Cibrao un «comprador como mínimo tan grande como Alcoa»

Cuenta atrás en Alcoa. El comité de empresa en San Cibrao ha asegurado este jueves que la previsión de la Xunta y el Gobierno pasa por recibir en las próximas semanas las primeras ofertas por el complejo de A Mariña Lucense.

«En la reunión de seguimiento del 18 de abril, la Xunta y el Gobierno nos transmitieron que no conocían compradores y que hasta el 16 de mayo no tendrían las ofertas no vinculantes de los posibles compradores», han asegurado los representantes de los trabajadores a través de un comunicado. Tras recalcar que «Alcoa no consiguió fondos por ser empresa en crisis», los sindicatos dibujan cuál será el perfil del nuevo comprador.

«El proceso de venta se hará con un comprador como mínimo tan grande como Alcoa o mayor, según nos dijo el representante del Gobierno. Hoy en día no tenemos constancia de si hay compradores interesados ni si la SEPI [Sociedad Estatal de Participaciones Industriales] va a entrar en el proceso», apuntan a través de una nota de prensa.

El objetivo de las administraciones es evitar, de esta manera, que el complejo de San Cibrao corra la misma suerte que las antiguas plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés, que pasaron por el fondo Parter Capital y Grupo Industrial Riesgo antes de su cierre. En este sentido, desde el comité de empresa recalcan que la «SEPI, Igape u otros organismos oficiales son fundamentales e imprescindibles» para abordar este proceso con la «máxima garantía para los trabajadores» y dar carpetazo a las estrecheces a las que se han venido enfrentando en los últimos tiempos (las series de electrólisis de la planta de aluminio permanecieron sin actividad entre 2022 y 2023″.

Además, el comité de empresa pide allanar este proceso de venta con el comienzo «de forma inmediata la construcción del horno de cocción para que no afecte ni al plan de viabilidad y sus plazos, ni a los empleos de los trabajadores del complejo tanto propios como exteriores».

A vueltas con el depósito de barros rojos

En paralelo, desde el comité de empresa también dan cuenta de la reunión mantenida este lunes en el marco de la mesa técnica del depósito de barros rojos. «Se nos comunica que Alcoa no tiene el residuo caracterizado, algo indispensable para pasar el trámite de Salud Pública. Alcoa quedó de dar una respuesta en un plazo máximo de tres semanas de si continúa el trámite como residuo peligroso o realizan las analíticas para conocer dicha caracterización», precisan desde el comité de empresa.

«Esta analítica llevaría entre cuatro y cinco meses. Después de pasar el trámite de Salud Pública, este proyecto pasaría a Medio Ambiente para la elaboración de la declaración de impacto ambiental (DIA)«, subrayan a través de un comunicado.