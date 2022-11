Huelga de dependientas en Inditex: los convocantes advierten de más paros

Protesta en A Coruña de las dependientas de Inditex en pleno Black Friday. Este viernes, los sindicatos CIG y UGT –esta última a nivel provincial tras desmarcarse el sindicato a nivel autonómico y estatal— han calificado de “éxito” la jornada de movilización y han insistido en que valoran nuevos paros si la empresa no atiende sus reivindicaciones.

Según informa la Agencia Efe, cientos de personas han partido en manifestación de la plaza de Lugo de A Coruña, donde había varias tiendas del grupo textil gallego cerradas y otras abiertas, tras la pancarta As dependentas de Inditex non chegamos a fin de mes, firmada por CIG y UGT; una movilización paralela a las realizadas en Santiago de Compostela y en Ferrol.

Tiendas abiertas y cerradas

Una de las delegadas sindicales y portavoz de los manifestantes, Lucía Domínguez (CIG), ha asegurado a los medios que «el seguimiento de la huelga ayer fue todo un éxito, incluso en las cadenas donde no empezaban los descuentos, y hoy -día en que la huelga se extiende a todo el grupo- el 90% de la plantilla está en la calle«.

Ha reconocido, no obstante, que algunas tiendas están abiertas, aunque según ella esto es así porque las personas que trabajan en ellas «o son responsables de las tiendas, que tienen unos salarios que no son de las dependientas, o es personal eventual que se ve presionado por si no le renuevan».

Diferencias económicas

Las diferencias económicas que llevan actualmente a este paro está en la subida de los pluses, que la empresa ha mejorado en 122,93 euros para este primer año, frente a los 300 que reclaman CIG y UGT provincial –pues UGT a nivel estatal ya lo ha firmado junto a CCOO-; una diferencia que aumenta desde los 182,93 euros de subida rubricada hasta los 440 euros finales que piden los sindicatos disconformes.

Domínguez ha añadido que «si la empresa no rectifica», con una oferta superior, continuarán las movilizaciones, con nuevas huelgas, si se aprueban en las asambleas, en diciembre y en enero.

El ‘plus sede’

La huelga de empleados de la multinacional, que tiene su sede precisamente en Arteixo (A Coruña), está convocada para las personas que trabajan en las cadenas comerciales de la provincia de A Coruña del grupo Inditex: Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Zara Home, Massimo Dutti, Lefties, Stradivarius, Kiddy’s Class y Tempe



El acuerdo rubricado la semana pasada entre la empresa y UGT estatal y CCOO plantea, en la provincia de A Coruña, una subida salarial de los pluses de 122,93 euros (más los 57,07 euros actuales) en cada una de las quince pagas desde ahora hasta octubre de 2023, luego sube 20 euros más durante otro año y finalmente otros 40, hasta los 182,93, entre noviembre de 2024 y octubre de 2025.

Ha sido una negociación sobre la subida de los pluses al margen de la negociación del convenio, que está por encima del aprobado para el sector en la provincia, y los citados complementos quedarían en 180 euros por paga durante el primer año, 200 en el segundo y 240 en el tercero.



CIG, en cambio, demanda un aumento de 300 euros el primer año, 100 más el próximo y luego otros 40, hasta un total de 440, una reclamación también de UGT a nivel provincial.

Unas 1.600 empleadas en la provincia

En la provincia de A Coruña en el colectivo de las dependientas, que suma entre 1.500 y 1.600 personas debido a la eventualidad, la CIG cuenta con 45 representantes, UGT con 15 y CC OO con 3.



El acuerdo, en el resto de provincias, implica recuperar el incentivo de dependientas, que aumenta su cuantía a 1.000 euros, que queda en 600 en jornadas de menos de 24 horas, a abonar en la nómina de febrero de 2023.