Inditex extiende a España los sueldos de A Coruña pero con 4.000 euros menos de bonus

Inditex acordó el pasado jueves con los sindicatos CCOO y UGT fijar por primera vez un salario mínimo para las trabajadoras de sus tiendas en España, una medida celebrada por la plantilla pero no por los inversores, que este viernes castigaron a la multinacional en bolsa con una depreciación del 4,58%. La peor sesión del grupo de Amancio Ortega en casi un año acabó con 4.150 millones menos de capitalización. El acuerdo mejora la retribución del colectivo más numeroso de trabajadores, los cerca de 27.000 que operan en la red de establecimientos, y avanza hacia una homogeneización de las condiciones hasta ahora regidas por los distintos convenios provinciales, con disparidad entre territorios y entre las distintas cadenas de la compañía (Zara, Bershka, Massimo Dutti…).

Leer más: Inditex explica por qué te cobra las bolsas y va a seguir haciéndolo

Según CCOO, el salario mínimo se situará de entrada en los 18.000 euros, un 19% por encima del SMI, que sumado a los incentivos y comisiones previstas para las dependientas, hará que una trabajadora recién llegada a los establecimientos de Inditex ingrese entre 21.500 y 22.500 euros anuales si está a jornada completa. En el personal con más antigüedad se eleva el suelo salarial hasta los 22.000 euros.

Garantía de ingresos anuales fijos en Inditex

Grupo I (dependienta y cajera de menos de 18 meses de antigüedad): 18.000 euros anuales

Grupo II (dependienta y cajera de 18 meses y 4 años de antigüedad): 20.000 euros anuales

Grupo III (dependienta y cajera de 4 años de antigüedad en adelante): 22.000 euros al año

Grupo IV (responsables, cajera central): 24.500 euros anuales.

Esta mejora extiende las condiciones retributivas conseguidas en A Coruña, también en otros territorios como el País Vasco, al conjunto del Estado, donde, según cálculos de Europa Press, el 70% de la plantilla de los establecimientos ya alcanzaba los 20.000 euros anuales. En Galicia, el acuerdo beneficiará especialmente a las trabajadoras de las tiendas de Ourense y Lugo, con una remuneración inferior a sus compañeras de Pontevedra y A Coruña, que en la gran mayoría de casos ya superaban los mínimos garantizados en el nuevo pacto.

Del Black Friday a la subida salarial

El acuerdo cerrado en Madrid, que se alcanzó antes de la huelga convocada por CGT para este sábado, y el alcanzado en A Coruña, después de la huelga del Black Friday impulsada por la CIG y ante la amenaza de un paro indefinido, estabilizan un clima laboral tensionado por la inflación y por las viejas demandas desatendidas de las trabajadoras de los establecimientos, que pedían mejorar las condiciones para acercarlas a las que tienen los almacenes y equiparar salarios entre territorios y marcas.

En la provincia que alberga la sede del grupo, la homogeneización de condiciones a nivel estatal no mejora demasiado la retribución de las trabajadoras. Según fuentes sindicales, la práctica totalidad de la plantilla ya cobra los salarios mínimos fijados o lo hará una vez que finalice la negociación del convenio provincial. Sin embargo, sí que podrán acceder a un nuevo plus que elevará entre 600 y 1.000 euros anuales la remuneración. Este bonus está pensado para el personal de los grupos 2, 3 y 4 que se encuentre por encima de la escala de ingresos fijos anuales garantizados, como en el caso de la provincia coruñesa, y ascenderá a «600 brutos anuales» o la cuantía que «resulte necesaria» para que la diferencia entre el salario mínimo de su grupo sea de 1.000 euros brutos anuales. Dicho de otra forma, las trabajadoras de A Coruña ingresarán entre 50 y 80 euros más al mes.

En la provincia, además, se abona el plus sede, que no existe en el resto de territorios y que supone 280 euros por 15 pagas anuales, es decir, 4.000 euros anuales por encima de las condiciones homogeneizadas a nivel estatal. En el fragor de las protestas que arrancaron en el Black Friday, Inditex acordó con la CIG una mejora salarial próxima a los 4.800 euros brutos anuales, según calculó el sindicato, de manera que el nuevo plus podría elevarla aún más, por encima de los 5.000 euros.