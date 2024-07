Cumbre de directivos de la APD en Santiago: la empresa será sostenible o no será

El pasado jueves se celebró en Compostela la II Jornada anual sobre Sostenibilidad que organiza la delegación gallega de APD (Asociación para el Progreso de la Dirección). El evento, que contó con la asistencia de 140 directivos y directivas de empresas de Galicia, abordó la urgencia de implantar una estrategia de sostenibilidad en cualquier organización, fuere del sector que fuere, tal como afirmó Ana Sánchez, directora de APD Zona Noroeste, en la bienvenida a los asistentes. Esta misma idea fue ratificada a continuación por Covadonga Toca, directora xeral del IGAPE, institución patrocinadora del evento así como lo han sido el Círculo de Empresarios de Galicia y Nordés Club Empresarial.

La jornada se desarrolló sobre cinco mesas de debate, a cada cual más fascinante. Como punto de encuentro, ofrecieron un conjunto de útiles y aplicables reflexiones en torno al estado de la sostenibilidad en el mundo de la empresa y una serie de experiencias, la mayoría admirables y todas ellas replicables, con sus matices, en el resto de organizaciones.

Una sostenibilidad medible y extensible

La primera mesa, moderada por Roberto Rodríguez, director de PFS Grupo, versó sobre la necesaria movilización de la empresa al respecto de la Sostenibilidad y sobre las tendencias que vienen. Mónica Chao, presidenta de WAS, y Marcelino Fernández Mallo, director técnico del Atlas Galego da Empresa Comprometida (herramienta en implantación también en Euskadi y Andalucía), coincidieron en destacar la necesidad de poner números a la sostenibilidad y de fomentar las alianzas de distintos órdenes, al tiempo que advirtieron de la estrategia en torno a las energías renovables que puede suponer una dependencia europea nada aconsejable de los países poseedores de materiales como el litio, el cobalto o las tierras raras.

Daniel Domínguez, director de Gobernanza de Valora, moderó el siguiente debate centrado en la estrategia en el cual intervinieron Juan Vázquez Gancedo, director general de Martín Codax, Luis Moreno, director de CTAG, y Manuel Deza, director general de Coreti. Como principales conclusiones de esta mesa destacó la necesidad de integrar los principios de sostenibilidad en el primer nivel de las organizaciones y trasladarlo a los materiales, a la cadena de suministro y al conjunto del proceso productivo. Una iniciativa que llamó la atención especialmente fue la creación de bolsas de recepción de agua proyectadas por Martín Codax para hacer frente a la alta variabilidad de lluvias que ha provocado el calentamiento global.

Parte de los asistentes a la jornada sobre sostenibilidad organizada por la APD

Innovar para ser sostenible

A continuación, Paula Casares, directora de Sostenibilidad de TK Elevator, Belén Díaz, responsable de Calidad y Medio Ambiente de Cupa Group, y Catalina Fernández, CEO de Hifas da Terra, pusieron en común sus experiencias bajo la moderación de Ana Sánchez. En el debate se subrayó la conveniencia de detectar todo aquello que se hace mal y que se hace bien desde el punto de vista de la sostenibilidad, para corregir lo primero y replicar y difundir lo segundo. Se recalcó también la importancia que está suponiendo la normativa en la implantación de la sostenibilidad en la empresa; se expresó la necesidad de involucrar a los proveedores en las pautas de lo sostenible y se puso en valor la clave de la innovación como principal fuerza motriz en la expansión de la sostenibilidad en el conjunto de actividades.

La mesa sobre la economía circular reunió a Óscar Varela, responsable de Medio Ambiente de Gadisa, María Sande, jefa de Comunicación Noroeste de Coca Cola, Leticia Rodríguez, directora de Innovación de Viaqua, y Eva Castro, directora de proyectos de Alinea-Dos, esta última en el papel de moderadora. Las empresas aquí representadas ofrecieron ilustrativos ejemplos de reducción de materiales, reutilización de recursos y reciclaje de residuos, con lo cual demostraron fehacientemente que la aplicación de la economía circular no solo impacta favorablemente en el cuidado del medio sino que también incide en la eficiencia y el ahorro de costes.

La sostenibilidad como prioridad

Por último, la mesa de cierre contó con la presencia de Gonzalo Varela, director de Estrategia de Tevalcor como moderador. Rafael Martínez, CEO de Bosquia, resaltó que, como complemento de todas las acciones y estrategias dirigidas a la reducción de emisiones, hay que considerar igualmente aquellas destinadas a la captura del carbono. Su empresa se dedica a la compensación de la huella de carbono mediante la plantación de árboles, pero no de cualquier especie: han de ser árboles autóctonos que crezcan en armonía con el medio y sus condiciones bioclimáticas. Elsa Astor, planificadora de eventos de WE Sustainability, destacó la labor de su organización para la regeneración del medio y expuso los eventos zero waste como una posibilidad ya factible a día de hoy. Finalmente, Xan España, director de Amicos, dejó posiblemente la idea más rupturista del encuentro: la auténtica innovación es la vuelta al humanismo.

En conclusión, la II Jornada anual sobre Sostenibilidad de APD Zona Noroeste sirvió como punto de encuentro para los directivos y directivas de empresas gallegas y reafirmó la urgencia de integrar la sostenibilidad en todas las esferas de la actividad empresarial. Las mesas de debate ofrecieron una amplia gama de perspectivas y soluciones creativas, demostrando que la colaboración, la innovación y la concienciación son claves para avanzar hacia un futuro más sostenible. La jornada dejó claro que, independientemente del sector, la sostenibilidad es una prioridad ineludible y que su implantación efectiva no solo beneficia al medio ambiente, sino que también puede generar importantes ventajas competitivas y económicas para las empresas.