La apuesta de Pablo Isla que desafía la inflación: Nestlé eleva otra vez sus previsiones de ventas

Se cumple ahora un año del anuncio de la marcha de Pablo Isla de Inditex. Aunque el también ex de Altadis continuó en el cargo hasta finales de marzo, la multinacional textil anunció el 30 de noviembre del pasado año la salida del ejecutivo así como el ascenso de Marta Ortega a la presidencia no ejecutiva del grupo y el nombramiento de Óscar García Maceiras como consejero delegado. En todo caso, la dueña de Zara no ha sido la estación termini del ejecutivo a nivel laboral. En la actualidad, además de la creación de la productora Fonte Films, ocupa ocho cargos de representación en empresas e instituciones. Todo esto, teniendo en cuenta además la cláusula de no competencia que incluyó su salida de la textil por la que, por un periodo de dos años, no podrá recalar en otra empresa del sector o con similar objeto social.

En cualquier caso, parece que las apuestas empresariales de Isla van viento en popa a pesar de la inflación. Patrono de la Fundación La Caixa, Isla renovó precisamente el año de su salida de Inditex su puesto como consejero independiente en el gigante suizo Nestlé, en donde recaló en 2018.

Las cuentas de Nestlé

La compañía suiza acaba de elevar, otra vez este ejercicio, sus perspectivas para este 2022. La empresa de alimentos envasados más grande del mundo espera que el crecimiento orgánico de ventas se incremente hasta un 8,5% mientras que el margen de beneficio operativo se quedará en un 17%. Sus previsiones crecen a pesar de la contracción del consumo ya que el pasado octubre estimó un incremento de ventas de un 8%.

Según los analistas de Bankinter, la mejora de las perspectivas de crecimiento son noticias positivas que, a la vez, dejan entrever otras derivadas. “A pesar del contexto inflacionista, la empresa está siendo capaz de traspasar el aumento en costes al cliente final, aumentando así el crecimiento en ventas y margen operativo”.

Según los estatutos de Nestlé, Isla se mantendrá en el cargo de consejero independiente al menos hasta principios del año que viene, ya que la junta directiva del grupo de alimentación, integrada mayoritariamente por miembros independientes, se renueva anualmente.