La inversión extranjera en Galicia tiende a cero: desplome de casi un 90% el año del Covid

El año del Covid no fue precisamente el de la inversión extranjera en Galicia, que marca una tendencia a la baja solo alterada algunos años por determinadas y puntuales operaciones. Así lo ponen de relieve los datos que aporta el avance del informe A Economía Galega 2020-2021, editado por Afundación. Esta evolución contrasta con el ritmo inversor de Galicia en el exterior, que mantiene el pulso.

De acuerdo con los datos de Afundación, en 2020 persistió la asimetría entre el flujo de inversión extranjera directa recibida (80,4 millones) y la realizada desde Galicia al exterior (1.814,6 millones). Es decir, Galicia invirtió el año pasado en el extranjero 22,5 veces más que los fondos que recibió del exterior.

El golpe del Covid

La paralización de la economía mundial afectó negativamente a la entrada de inversión extranjera directa, cuya cuantía en 2020 fue tan solo de 80,4 millones de euros, frente a los 723 millones que Galicia recibió en 2019. La operación más importante procede de Luxemburgo, en el ámbito de la edición de libros.

No obstante, la crisis sanitaria no parece haber afectado a las inversiones directas realizadas en el extranjero originarias de Galicia, explican los autores del análisis. “Como suele ser habitual en los últimos años”, matizan, “este flujo es mucho más elevado que el capital recibido, fruto de los resultados de las inversiones inmobiliarias realizadas desde Pontegadea y desde el comercio minorista”. El año 2020 no fue una excepción y la operación de mayor envergadura (1.600 millones de euros) se dirigió a los Países Bajos en el segmento del comercio al por menor.

Fuertes oscilaciones

La inversión extranjera recibida por Galicia registra constantes oscilaciones, y son determinadas operaciones las que hacen moverse al alza los registros. Por ejemplo, esos 80,4 millones de 2020 contrastan con los 723 millones de 2019, pero están en línea con los de 2018, cuando Galicia recibió 65,5 millones.

El Boletín de Flujos de Inversión Exterior Directa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo señala que Galicia recibió el año pasado el 0,3% de la inversión bruta total en España, cuando un año antes, en 2019, había sido el 3%. En algunas comunidades el Covid no pareció condicionar los flujos. Autonomías como Madrid, País Vasco, Extremadura o Murcia vieron cómo la inversión extranjera aumentaba el año del Covid.