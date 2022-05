La ‘otra’ oportunidad de Altri: solo un 10% de los residuos textiles tienen nueva vida

Más de un millón de toneladas de residuos textiles son generados cada año en España. Son entre 20 y 30 kilos por persona, de los cuales únicamente se recogen 110.000 toneladas. Apenas representa un 10%, por lo que “el resto se deposita en otras fracciones hasta acabar finalmente en un vertedero”.

Así lo ha asegurado el director de Proyectos y Relaciones Externas de Humana, Rafael Mas, en un comunicado emitido, coincidiendo con el Día Mundial del Reciclaje, en el que recuerda la «gran cantidad» de beneficios ambientales y sociales que tiene la recuperación y posterior gestión del textil.

Economía circular

La reutilización y el reciclaje son «claves» para el fomento de la economía circular y la creación del «empleo verde«, ya que «aún no existe sistema que pueda sustituir al ojo y el tacto humano al procesar la ropa», ha señalado.



Asimismo, contribuyen a la lucha contra el cambio climático, evitando la emisión de 6,1 kilogramos de dióxido de carbono (CO2), por cada kilo de ropa recuperada, según un estudio de la Federación Humana People to People.

Galicia toma posiciones

Todo esto, mientras Galicia toma posiciones en la carrera de las fibras textiles sostenibles. Al calor de los fondos europeos, la portuguesa Altri proyecta en Palas de Rei un gran complejo para desarrollar esta tecnología que, en primera instancia, comprende dos plantas: una de pasta soluble, la materia prima de las fibras textiles, y otra de lyocell, el tejido sostenible.

El reciclaje textil es algo que la pastera no descarta, pero que no se abordaría de inmediato. Distintas fuentes del sector en Galicia explican que el proyecto luso podría acabar estableciendo sinergias con otros de reciclaje de residuo textil. Esas mismas voces del ámbito empresarial indican que el proyecto, que opta a ayudas europeas, podría completarse con un área de reciclaje, aunque la compañía aún no ha evidenciado esta posibilidad, al menos de momento.