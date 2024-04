La patronal gallega defiende a Altri como “proyecto estratégico” que “tendrá que cumplir como cualquier otro”

El proyecto de la lusa Altri para crear una fábrica de fibras textiles en Palas de Rei ha derivado en una ardua disputa entre los partidos con representación en el Parlamento gallego además del rechazo de numerosos colectivos ambientalistas. Con la oposición frontal del BNG, las dudas del PSdeG y el apoyo del PP y de la Xunta de Galicia, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, da su opinión a Economía Digital Galicia. La patronal se moja e indica la necesidad de apostar “por la industrialización de la comunidad como factor fundamental para el desarrollo del crecimiento económico y social”. “La instalación de Altri supondría una importante inversión en Galicia, con la creación de empleos directos e indirectos, además de contribuir a la atracción y fijación de población”, explica el directivo, quien insiste en que “como cualquier otro proyecto industrial”, para salir adelante, será sometido a una regulación estricta.

Posturas enfrentadas

Con un presupuesto en su fase inicial de 900 millones de euros, la planta que la compañía lusa pretende levantar en el municipio lucense tendrá una capacidad de producción de 400.000 toneladas de celulosa y 200.000 de lyocell, el tejido artificial fabricado a partir de pasta de madera. La cotizada prevé la explotación anual de 1,2 millones de metros cúbicos de eucalipto así como la captación de agua del embalse de Portodemouros, en Agolada, con un caudal de 46.000 metros cúbicos diarios. Estos requisitos han encendido en las últimas semanas tanto al BNG como al propio PSdeG, que en la Diputación de Lugo han manifestado su oposición a la planta. Mientras tanto, desde la Xunta insisten en que la propuesta, que generará empleo y está encaminada “a reducir la contaminación y descarbonizar la cadena de valor del textil”, sigue una tramitación ambiental estricta.

Las opiniones son dispares a respecto de un proyecto que, según muchos colectivos ambientalistas, es en realidad una “macrocelulosa” que fomentará “la eucaliptización de Galicia” y precisará un consumo de agua “superior a la que emplea toda la población de la provincia de Lugo en el mismo día”, en palabras de Ecoloxistas en Acción.

En el otro extremo, por ejemplo, se sitúa el sindicato CCOO, que ha solicitado “cordura y diálogo” en el debate sobre la factoría, que en cualquier caso está a la espera de la captación de fondos europeos tras los problemas para encontrar un Perte a su medida.

«Es un proyecto estratégico»

Se suma ahora la opinión de la patronal gallega que recuerda que, en un inicio, en la anterior legislatura, “el proyecto fue apoyado por todos los grupos políticos en el Parlamento”. Vieites apuesta por dar un voto de confianza a un proyecto que, asegura, “como cualquier otro, será sometido a un estricto análisis técnico y de cumplimientos para lograr los oportunos permisos y autorizaciones”. “Altri tendrá que cumplir, como todo el mundo, y ahí tenemos que fiarnos de los profesionales de la administración, que velan con rigor por el cumplimiento del marco jurídico que nos regula”, explica el empresario, quien destaca a respecto de los colectivos críticos, que se tendrán que consultar “a todos los grupos de interés”.

El presidente de la CEG recuerda que Altri tiene la consideración de “proyecto estratégico” para la Xunta de Galicia, al igual que otros surgidos al calor de la descarbonización tanto en As Pontes como en Meirama. “La verdad, desde el ámbito político e institucional no cabe más que apostar por el desarrollo del tejido industrial y trabajar a favor de estos proyectos”, resume. “ El de Altri es un proyecto estratégico, sin perjuicio del estricto cumplimiento de la normativa vigente y de la protección del medio y la sostenibilidad”, declara.

“Tenemos que darnos cuenta de que no vamos muy sobrados para llegar a ese 20% de tejido industrial que necesitamos en Galicia, un porcentaje que la UE ya quería que se alcanzase en 2020. Si no aprovechamos los fondos Next Generation y los Pertes para crear riqueza en Galicia no estaríamos apoyando el futuro del tejido industrial y este es un proyecto que engloba muchos temas relacionados con la descarbonización de la economía y la economía circular”, opina Vieites.

«Debate político»

Preguntado al respecto de la disputa que ha generado el proyecto entre los grupos políticos, el directivo sostiene que está “más allá del Bloque, que también, procede de Madrid, que parece que no ve el proyecto desde el primer momento”. Así, Vieites opina que parece tratarse más de una confrontación política que realmente industrial derivada de las diferencias entre la administración estatal y la autonómica, con un posicionamiento más “amigable” en el trato con las empresas “aunque siempre cumpliendo la normativa”. “Creo que esa disparidad de posicionamientos choca desde el punto de vista político. Por eso, al margen de cuestiones de tipo ambiental que por supuesto debe cumplir el proyecto, el debate está moviéndose más en el ámbito político que en el industrial”, sostiene.

“Hay otros proyectos relacionados con el ciclo de la madera que también son estratégicos, como el de Ence en As Pontes. Creo que, siempre cumpliendo las estrictas normativas ambientales, siempre que haya materia prima suficiente, hay que apostar por tratar de sacar adelante proyectos de este calibre”, expone.