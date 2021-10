La Xunta cree que la vuelta del carbón a As Pontes demuestra que la térmica “es necesaria” en España

En pleno proceso de cierre de la térmica de Endesa en As Pontes, la Xunta sostiene que el hecho de que haya vuelto a comprar carbón ante la perspectiva de tener que reactivarse este invierno por mandato de Red Eléctrica es el argumento claro que demuestra que “la central se hace necesaria para garantizar el suministro eléctrico”.

Esta semana, 20.000 toneladas de carbón llegaron a las instalaciones de Endesa cercanas al Puerto de Ferrol. Se espera que las descargas se sigan produciendo. La central de As Pontes está en proceso de cierre, pero este no ha sido aún aprobado por el Gobierno, por lo que la compañía está activa para el momento en el que se le requiera volver a producir energía en la red española. Así, en un contexto de invierno frío y crisis energética, la térmica de As Pontes se reactiva.

El precedente de Almería

En declaraciones a Radio Galega, el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, criticó este domingo que la Xunta no recibió “ninguna explicación”, ni por parte del Estado ni por parte de la empresa sobre la reactivación de la planta. Espera, eso sí, que haya “un análisis” por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que constante que esta planta es “necesaria”. El mismo organismo ya advirtió el año pasado de que era necesario que la térmica de Endesa en Carboneras, en Almería, mantuviese alguno de sus grupos activos para garantizar el suministro de la red eléctrica en esa zona.

De hecho, el pasado 27 de septiembre, el Boletín Oficial del Estado publicaba la autorización a Endesa del cierre de los dos grupos de la central térmica de Litoral, pero estableció unos criterios de cierre condicionado para el grupo II.