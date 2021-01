La Xunta, indignada con Endesa: “Ha roto todos sus compromisos”

Otra central térmica que cierra y otro enfado de la Xunta. Como sucedió con Naturgy, el Gobierno gallego ha mostrado su indignación con Endesa por el cierre de la central de As Pontes, decisión que comunicó la compañía este lunes tras confirmar que las pruebas con biocombustibles no servían para hacer viable la térmica.

Según la Xunta, la compañía toma la decisión de manera “unilateral”, sin contar “con el resto de integrantes que están buscando soluciones para la comarca”. «Después de diez meses en los que a través de un grupo técnico –en el que están presentes todas las administraciones y en el que la Xunta participa a través del Inega– se están buscando alternativas industriales que hagan viable a planta desde el punto de visto técnico, medioambiental y económico, Endesa rompe con todos los compromisos adquiridos y anuncia el cierre de la central antes incluso de presentar el informe con las conclusiones de las pruebas con biocombustibles», censuran en en un comunicado.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, también se pronunció a través de su cuenta de Twitter, donde advirtió que As Pontes, operarios y camioneros no merecen el cierre de la planta de Endesa, una decisión improvisada”. “A la empresa le sirve de excusa la transición energética errática que está realizando el Gobierno central. La Xunta seguirá luchando para que As Pontes tenga un futuro digno”, remacha.

As Pontes, operarios y camioneros no merecen el cierre de la planta de Endesa, una decisión improvisada. A la empresa le sirve de excusa la transición energética errática que está realizando el Gobierno central. La Xunta seguirá luchando para que As Pontes tenga un futuro digno — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) January 19, 2021

La Xunta apremia al Gobierno para presionar a Endesa

A juicio del Gobierno gallego, la decisión de Endesa supone una «falta de respeto institucional y con Galicia”. «No se puede consentir que adopte esta decisión trascendental para el futuro de esta comarca de forma unilateral«, dicen, asegurando que las últimas informaciones apuntaban a que, según los resultados de las pruebas con biocombustibles, la planta podría ser viable, por lo que considera que el anuncio de este martes «es aún más incomprensible».

La Xunta urge al Gobierno a convocar lo antes posible la mesa de As Pontes para que la empresa explique esta decisión y se puedan evaluar al por menor por parte de los técnicos las conclusiones de su informe.