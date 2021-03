Las razones ocultas para cancelar la serie de Amazon sobre Amancio Ortega

El imperio de Amancio Ortega se construyó sobre el silencio. El mismo que envuelve ahora la cancelación por parte de Amazon de la primera serie sobre la vida del hombre más rico de España y primer accionista de Inditex. El pasado octubre, la plataforma digital de la multinacional de otra gran fortuna Forbes, Jeff Bezos, anunció a bombo y platillo que preparaba, de la mano de la gallega Ficción Producciones, un biopic sobre la vida del cofundador, junto con Rosalía Mera, de la matriz de Zara. La noticia acaparó la atención del público de inmediato. Principalmente por la paradoja que suponía que uno de los magnates más discretos del panorama empresarial mundial acabase por ver su vida reflejada en la pequeña pantalla. No se presuponía, no obstante, que la obra audiovisual fuese a contener capítulos polémicos sobre la trayectoria vital y laboral de Ortega.

Al fin y al cabo, la serie, cuyo guión corría a cargo de la ganadora del Goya y exministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, sería una adaptación fiel del libro Así es Amancio Ortega. El hombre que creó Zara, de Covadonga O´Shea, periodista y escritora, conocida por ser la fundadora de Telva y quien llegó a emparentar con el ya fallecido Emilio Botín, que se casó con su hermana, la pianista Paloma O´Shea.

No obstante, menos de seis meses después del anuncio, Amazon Prime Video confirmó la cancelación de la serie, en pleno proceso de preproducción. Ahora, la misma discreción que caracteriza al imperio de Amancio Ortega es la que exhiben tanto Amazon como la productora compostelana a la hora de explicar las razones que echan por tierra un proyecto que llegó a recibir una subvención de 240.000 euros de la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia dentro de una convocatoria de ayudas a proyectos audiovisuales.

Mutismo de Amazon y Productora

A preguntas de Economía Digital Galicia, la filial audiovisual de la compañía de Bezos se limita a declarar que ambas partes, plataforma de vídeo y productora, “han acordado conjuntamente no continuar con la producción de la serie de ficción sobre la vida de Amancio Ortega”, insistiendo en que no tienen “más información al respecto”. El resultado es el mismo en Ficción Producciones. Desde la compañía gallega se limitan a señalar: “La información que tenemos es la que se ha dado”.

No obstante, según señalan fuentes del sector audiovisual gallego consultadas por este medio, la relación entre productora, de reconocida solvencia, y plataforma no se ha truncado por el revés en la serie de Ortega, lo que descarta que la cancelación del proyecto derive de desencuentros entre las partes. De hecho, ambas empresas continúan trabajando juntas en series como 3 caminos, una producción que también cuenta con el apoyo de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo para promocionar el Año Xacobeo.

Localizaciones

Esas mismas fuentes del audiovisual indican que la cancelación de la serie era una posibilidad que nadie descartaba. ¿Por qué? Pues porque “aunque ningún proyecto de este tipo llegó nunca tan lejos, ya ha habido mucha más gente que en el pasado ha tratado de realizar algún producto audiovisual relacionado con la historia de Amancio Ortega y nunca lo ha conseguido”. “Lo cierto es que hay bastante runrún con el tema. Lo que se comenta es que hubo dificultades con las localizaciones”, apuntan distintas voces consultadas. La producción de la serie se iba a realizar en Galicia. Según trascendió el pasado otoño, contaría con la colaboración de la televisión autonómica y se grabaría, entre otros escenarios en A Coruña, Barcelona, Nueva York, París y Lisboa.

Una serie en la que no participó Inditex

Tras el escueto anuncio de la cancelación, no fueron pocas las voces que apuntaron a que el frustrado desenlace del proyecto habría sido bien acogido en el universo Inditex. Sin embargo, también desde la fundación de la primera fortuna de España se mantiene la marca de la casa: el silencio.

No hubo declaraciones cuando se anunció el proyecto. Tampoco ahora, cuando la iniciativa se descabalga. No obstante, fuentes empresariales cercanas a la compañía explican que el grupo nunca participó, de manera alguna, en el proyecto audiovisual. Algo, sin duda, que podría poner cuesta arriba la ejecución de una serie que también haría un repaso a la propia historia de la moda. “Su trama pondrá en valor el incansable esfuerzo y notable sencillez de este personaje cuya visión ha revolucionado la industria de la moda y que se ha convertido en un referente para España y para las escuelas de negocios del mundo entero”, se dijo desde Amazon.

Una biografía sin autorización

Para entender la dificultad que entraña realizar una serie sobre la figura de Amancio Ortega hay que tener en cuenta otro factor. A lo largo de los años no han sido pocos los periodistas especializados en la figura del empresario que han escrito biografías sobre él. De todas las obras publicadas sobre la figura de Ortega, la de O´Shea es, sin duda, la más amable y la calificada como “más oficialista” (de hecho, reproduce algunas conversaciones que la periodista mantuvo con él). Sin embargo, ni siquiera esta ha contado nunca con el respaldo público del empresario. No se puede decir, por tanto, que exista ninguna obra ‘autorizada’ sobre el dueño de Zara.

Desde que se anunciara el proyecto, no fueron pocos los estudiosos de la figura de Ortega que se preguntaron si la obra audiovisual, aunque respetuosa con el fundador de Zara, podría generar cierta tensión entre el entorno del millonario y O´Shea, amiga personal de la familia (explica la periodista vasca en su libro que cuando le contó a Ortega su intención de escribir un libro sobre él, este le recomendó no hablar tanto con familiares como sí con colegas y trabajadores, para buscar una visión más objetiva).

La incógnita de Javier Gutierrez

Con estas cartas sobre la mesa, si algo queda claro es que hacer un producto para consumo del gran público sobre la, actualmente, quinta fortuna del mundo, no es tarea fácil. A la ecuación se suma un elemento más. Cuando se dio a conocer el proyecto, se comunicó que el director sería Norberto López-Amado, conocido por series como El tiempo entre costuras. Sin embargo, no se dieron datos acerca del elenco de actores y actrices que interpretarían a Ortega y a las personas que lo acompañan en su trayectoria. En febrero, distintos medios recogían que sería el gallego Javier Gutiérrez el encargado de interpretar al hombre que comenzó su imperio confeccionando las batas GOA (acrónimo invertido de Amancio Ortega Gaona).

Sin embargo, poco antes de trascender el anuncio de la cancelación de la serie, adelantada por El País, el propio actor se desvinculaba del proyecto en una entrevista concedida a VerTele!. “Hay de cierto que yo he tenido un proyecto encima de la mesa que iba sobre la vida de Amancio Ortega, pero igual que yo supongo que habrá habido otros actores a los que han tocado para hacer el personaje. No sé mucho más. No sé cómo se habrá filtrado la noticia, pero te aseguro que, a día de hoy, en mi agenda no consta que yo vaya a hacer de Amancio ni esta temporada, ni quizás la siguiente”, sentenció.

De esta forma, al menos de momento, Amancio Ortega esquiva la pequeña pantalla y la obra El hombre que creó Zara, seguirá siendo un libro sin adaptación cinematográfica. En sus páginas se recogen las palabras de un trabajador de Inditex que recuerda cómo Ortega comenzó a ser conocido una vez que la textil saltó al mercado bursátil español. “Después de salir a bolsa, cuando se difundió su fotografía en la prensa, una tarde fue al aeropuerto a recoger a su mujer que venía de un viaje. Le reconocieron y le dio tanta vergüenza que se fue a esperarla al coche”, narra.

De momento, Amancio Ortega se queda sin serie.