Lluvia de millones en ayudas de la Xunta para Coren y Entrepinares, el quesero de Mercadona

La Xunta ha repartido unos 30 millones en ayudas para respaldar los proyectos de inversión que está realizando la industria agroalimentaria en Galicia. Coren, Entrepinares, Oviganic y Leche Celta han sido las empresas más beneficiadas en una convocatoria destinada a iniciativas de transformación y comercialización de productos agrarios que está cofinanciada con fondos Feader. El reparto pone también de manifiesto los relevantes programas de ampliación y renovación que están llevando a cabo las industrias en sus instalaciones.

Coren ha logrado en la convocatoria más de seis millones, repartidos en distintas filiales. Novafrigsa, el centro de procesado de Lugo, recibirá algo más de dos millones; Frigolouro, en O Porriño, consigue 1,28 millones; Coren Agroindustrial, otros 2,2 millones; y Centro de Procesado de Subproductos logra 848.000 euros. El grupo de la familia Gómez Franqueira invertirá en conjunto en torno a 17 millones en sus distintas instalaciones.

Otra compañía con premio es Entrepinares, emblemático proveedor de quesos de Mercadona. El fabricante consiguió una subvención de 4 millones para la ampliación de su planta de Vilalba. La inversión prevista estará cerca de los 23 millones y permitirá ampliar la capacidad de las instalaciones añadiendo un nuevo centro anexo en el que se elaborará queso de vaca, de oveja y de cabra. Una vez ejecutadas las obras, la capacidad de la fábrica de Vilalba se elevará en un 30%.

El otro trozo grande del pastel de las ayudas se lo lleva Oviganic Ibérica, la fábrica de Monforte dedicada a la fabricación de materias primas lácteas. Con una facturación próxima a los 60 millones, la factoría del grupo chino Yeeper Dairy obtiene una ayuda de 3,3 millones para la ampliación de las instalaciones. El último proyecto que tenía entre manos era la construcción de una segunda torre de secado para producir leche en polvo para fórmula infantil. La inversión prevista es de 22,6 millones.

De la leche a los insectos

Finalmente, también Leche Celta consigue una subvención millonaria. En este caso de 1,19 millones para una inversión de algo más de 4,3 millones.

Entre las subvenciones concedidas por la Consellería do Medio Rural destaca también la que recibirá Alternative Fats and Proteins of Galicia, filial de Bioflytech, empresa de origen alicantina aunque domiciliada en Murcia y dedicada al cultivo de insectos para el desarrollo de piensos para alimentación animal. Aunque la filial gallega tiene su sede en Vigo, la compañía está implantándose en Palas de Rei (Lugo). La Xunta le ha otorgado una ayuda de 1,2 millones para una inversión de algo más de 5 millones.