Los transportistas de Endesa-As Pontes: «Tiene carbón para funcionar hasta el viernes»

La huelga de los transportistas corta la llegada de carbón a la central térmica de Endesa en As Pontes en plena reactivación por la crisis energética. El portavoz del colectivo de transportistas ha asegurado este jueves que las instalaciones cuentan con carbón para funcionar apenas un día más si no llegan nuevos suministros.

El presidente de la Asociación de Transportistas del Carbón de As Pontes, ‘Cholo’ Bouza, la central «debe de estar a punto de parar». «Yo calculo que debe de tener carbón para funcionar hasta mañana, y después tendrá que parar», ha vaticinado Bouza, que ha confirmado a Europa Press la información adelantada este jueves por Economía Digital Galicia.

Según el representante de esta asociación, «de momento» no están «transportando nada» y ha detallado que «antes de ponerse a funcionar» tendrán «que saber cómo va a quedar el precio del gasóleo», al mismo tiempo que ha estimado que la central térmica «debe de estar a punto de parar». «Yo calculo que debe de tener carbón para funcionar hasta mañana, y después tendrá que parar», ha apostillado.

Bouza ha señalado que «una vez que se levante la huelga» tendrán «que hablar cuatro cosas con Endesa y con Pérez Torres«, ya que es esta última empresa la que tiene el contrato del transporte del carbón. «Me imaginó que no habrá ningún problema, ya que las relaciones son buenas», ha dicho, sin llegar a concentrar una fecha de cuando pueden retomar su trabajo. «Mientras esté convocada la huelga, nosotros no trabajamos», ha destacado, en referencia a las más de 80.000 toneladas de carbón que se encuentran almacenadas en el puerto exterior de Ferrol a la espera de su traslado a As Pontes.