Más allá de Room Mate: el agujero negro de Sandra Ortega en EEUU

No todos los males iban a proceder de Room Mate, participada que es el epicentro de las querellas presentadas contra José Leyte, el número dos de Sandra Ortega hasta noviembre. La auditoría de las cuentas consolidadas de Rosp Corunna incorpora una sonora salvedad, firmada por Deloitte. Y es que repara en una filial del grupo, The Hotelcrafters, Inc, que a su vez controla otras cinco sociedades propiedad en un 100% de Sandra Ortega repartidas por EE UU: Hotelcrafters Palo Alto, Hotelcrafters Hollywood, Hotelcrafters LA, Hotelcrafters Lido y Hotelcrafters Laguna. Es el negocio hotelero que pivota sobre la costa oeste. Pues bien, la primogénita de Amancio Ortega ha decidido excluir este negocio de la consolidación del grupo en 2020. Y, por tanto, su impacto queda al margen de los resultados de Rosp.

Deloitte asegura, como salvedad, que “la información financiera auditada de dichas sociedades no ha sido adaptada al marco normativo aplicable al grupo, de forma que la administradora única (Sandra Ortega) ha decidido no consolidarlas. Por lo tanto, no ha sido posible concluir acerca del impacto que la consolidación de dicho subgrupo habría tenido, en su caso, sobre las cuentas anuales consolidadas” de 2020 en Rosp Corunna.

El agujero de Ferrado Properties

El año pasado, The Hotelcrafters, Inc, presentó resultados positivos por 5,2 millones de euros. Sin embargo, cuatro de sus filiales anotaron pérdidas, entre 1,1 y 6,8 millones de euros. A su vez, ese mismo año Rosp Corunna realizó aportaciones dinerarias por un importe conjunto de 6,4 millones a este grupo de filiales.

El problema, por tanto, no parece ser The Hotelcrafters, Inc, sino el paraguas que engloba este subgrupo. Se trata del Grupo Ferrado Properties, Inc. Constituido en 2018, este holding se creó mediante la aportación no dineraria del 100% de los instrumentos de patrimonio de las sociedades participadas Ferrado Hollywood, Ferrado Lido, Ferrado Garden Court, Ferrado US y Ferrado Utah, así como de las sociedades constituidas también ese año Ferrado Laguna, The Hotelcrafters, Inc., Hotelcrafters LA, Hotelcrafters Palo Alto, Hotelcrafters Lido, Hotelcrafters Hollywood y Hotelcrafters Laguna. Todo negocio inmobiliario y hotelero en EE UU.

Pérdidas y más pérdidas

Las cuentas de Ferrado Inmuebles del año pasado aportan luz sobre la situación del grupo en EE UU. El holding inmobiliario de Sandra Ortega declara unas pérdidas de 128,3 millones en Ferrado Properties en 2020, más que las que asume Rosp Corunna en sus cuentas consolidadas (91 millones) de dicho año, y que se suman a un resultado negativo en la filial norteamericana que controla The Hotelcrafters, Inc de 97,9 millones de ejercicios anteriores. Ferrado Properties aporta, básicamente, todo el grueso de las pérdidas de Ferrado Inmuebles el año pasado.

El coste en libros de Ferrado Properties es de 329,2 millones de euros para el grupo. Al contrario de lo que apuntan en la auditoría de Rosp Corunna, Deloitte no hace ninguna salvedad por este grupo de filiales en su análisis de Ferrado Inmuebles, que es la sociedad que controla Ferrado Properties y, a su vez, The Hotelcrafters y sus cinco filiales.