Mercadona factura casi tanto como El Corte Inglés en Portugal pese a llegar 18 años más tarde

La acelerada expansión de Mercadona en Portugal, el primer mercado extranjero que asalta la cadena de Juan Roig, ha hecho que esté a punto de alcanzar los ingresos de El Corte Inglés en el país vecino, donde el grupo de grandes almacenes abrió su primer centro comercial en 2001, 18 años antes de la primera apertura de la compañía valenciana de supermercados.

Con modelos de expansión muy diferentes, los dos gigantes del retail en España tienen en Portugal su principal mercado extranjero, y el único en el caso de Mercadona. El Corte Inglés abrió su primer centro comercial en Lisboa y a partir de ahí fue incrementando de manera paulatina su oferta, compuesta por cinco Supercor ubicados en Braga, Oporto, Coimbra, Sintra y dos en Lisboa; dos outlet en Vila do Conde y Lisboa; y el otro centro comercial en Vila Nova de Gaia, además del ecommerce. La compañía que dirige Marta Álvarez configuró su oferta en torno a las dos grandes urbes lusas, donde también probó sin éxito el formato Bricor.

Con estos mimbres, la filial portuguesa de El Corte Inglés –El Corte Inglés Grandes Armazéns– facturó el ejercicio pasado 485,8 millones, logrando un beneficio de 17 millones, según las cuentas que desveló esta semana y que cerró el 28 de febrero. El ebitda se situó en los 48 millones.

El Corte Inglés en Vila Nova de Gaia

Las cuentas marcan la misma tendencia que las del conjunto del grupo, que volvió a beneficios tras el golpe del Covid, pero se quedó lejos de las cifras previas a la pandemia. El negocio portugués había superado los 520 millones en 2019, con 27, 8 millones de beneficio. En relación a aquel ejercicio, el ebitda también está un 25% por debajo.

Aún así, la dirección del grupo destacó que las ganancias del último curso se consiguieron «con escasa participación del mercado turístico», debido a la recuperación «limitada» de visitantes, y pese a un comienzo de ejercicio todavía marcado por las restricciones y las limitaciones de horarios.

Mercadona: diez supermercados nuevos cada año

No por ello dejó de ser rentable El Corte Inglés en el país vecino, algo que todavía no ha conseguido Mercadona. La mayor cadena de supermercados española está en plena expansión para cumplir el objetivo de alcanzar los 150 establecimientos a un ritmo de 10 aperturas anuales. En consecuencia, debe asumir también los costes necesarios para extender su red, con una estrategia muy diferente a la de los grandes almacenes. No es nada extraño que lo sea, pues son conceptos distintos, pero lo cierto es que el grupo valenciano comenzó a abrir tiendas en la zona norte del país, entre la frontera gallega y Oporto, para ir avanzando hacia el sur y llegar a Lisboa en 2023.

Nuevo supermercado de Mercadona en Espinho / Mercadona

En el cierre del último ejercicio tenía 29 supermercados y 2.500 trabajadores. Facturó 415 millones, el doble que el año anterior, y perdió 64 millones tras invertir alrededor de 100 en su plan de expansión. Todo apunta a que, con la previsión de diez aperturas de este ejercicio, Mercadona superará en tamaño a El Corte Inglés en el mercado luso, pues los grandes almacenes tienen unos 3.000 empleados y facturaron solo 70 millones más. En la recámara del grupo está, eso sí, el proyecto de abrir un nuevo almacén en Boavista (Oporto) tras más de 15 años operando con solamente dos.