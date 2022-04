Navantia-Ferrol: los sindicatos ven la mitad del empleo de las auxiliares en el aire pese a las fragatas

El presidente del comité de empresa de Navantia-Ferrol ve insuficiente el contrato de las fragatas para salvar al astillero de su crisis. Emilio García Juanatey (CCOO) ha asegurado este miércoles que las fragatas F-110 para la Armada Española «solo» les «garantiza el 50% de la carga de trabajo» de los últimos treinta años en un contexto en el que se necesita «otro tanto para poder mantener la industria auxiliar que tenemos».

García Juanatey ha realizado estas declaraciones tras mantener un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha desplazado en el mediodía de este miércoles, 6 de abril, al astillero ferrolano para presidir el acto de corte de chapa para el primer barco militar.

En este sentido, el presidente del comité de empresa ha revelado que Sánchez «está muy preocupado por Navantia y que tiene siempre en su agenda nuestros productos», ha explicado para indicar que también les señaló que «el PERTE Naval es muy importante para el sector y para la industria española».

«Ahora lo que nos queda a nosotros es esperar y lo que tanto llevamos pedido y que se nos prometió hace años, y que luego ha desaparecido, como es la transformación digital y física del astillero, y el dique seco, se materialicen», ha asegurado el sindicalista, que ha destacado que estas cuestiones son «fundamentales» para acometer los retos de futuro, como las propias fragatas F-110.

«Necesitamos un astillero más moderno, ya que necesitamos competir para poder ofrecer un producto de calidad en precio y en plazo», ha apuntado sobre las necesidades de Navantia para poder imponerse en concursos a nivel internacional.

La CIG clama por el dique cubierto

Por su parte, delegados de la CIG han aprovechado la visita de Sánchez para concentrase a las puertas del astillero de Navantia. El responsable de CIG Industria en la comarca de Ferrol, Vicente Vidal, ha asegurado que «es la primera vez que viene un presidente del Gobierno español a un acto como este», un hecho que ha tildado de «meramente político» y «propagandístico».

«Este corte de chapa ya tenía que haberse realizado hace años y esto no quiere decir que la carga de trabajo aparezca de manera inmediata, sino que hasta dentro de un año no habrá ocupación para los trabajadores de las auxiliares», ha sostenido el sindicalista, que ha demandado la puesta en marcha de un dique cubierto en Ferrol. Sobre Fene, por su parte, Vidal ha denunciado que «lo están desmantelando, tirando talleres y dedicándolo buena parte del mismo para realizar funciones de almacén, y no construcción naval».

Mientras, delegados de la Sección sindical de la CGT en Navantia Ferrol se han concentrado en las proximidades del taller en donde ha tenido lugar el corte de chapa, en este caso para pedir la finalización de la subcontratación en Navantia.

Así, han denunciado la «degradación de las condiciones de trabajo en la industria auxiliar y en la siniestralidad laboral», tras recordar en las últimas horas el fallecimiento de un trabajador de una compañía en un accidente laboral acontecido en la factoría de Navantia-Puerto Real (Cádiz).