Pescapuerta, la ‘tapada’ de las grandes pesqueras gallegas, gana más de 90 millones en tres años

El ranking de las grandes pesqueras gallegas cambia. Nueva Pescanova se mantiene en el podio por volumen de ventas, sobrepasando los 1.000 millones de cifra de negocio, seguida de Profand, que el pasado 2023 se quedó en 930 millones de euros. Desde hace años, el tercer puesto lo ocupa Iberconsa, en manos del fondo Platinum, con una facturación de 470 millones de euros. No obstante, el podio pesquero variará tras la gran operación del 2024, al haberse hecho Wolfo (con 412 millones en ventas) con Fandicosta, que ronda los 130. A mayor distancia se encuentra Pescapuerta, el grupo vigués capitaneado por José Puerta. Con una cifra de negocio que, por primera vez, ha superado los 300 millones de euros, se coloca, no obstante, en puestos de salida en cuanto a beneficios. Cerca 23 millones de euros el pasado ejercicio, acumula ganancias de casi 90 millones desde 2021.

Menos conocida a nivel mediático que Nueva Pescanova o Profand, desde su alianza con Mercadona, Pescapuerta se revela como una de las grandes pesqueras de la comunidad por beneficios.

Pescapuerta marcó récord de ventas en 2023, al sobrepasar la barrera de los 300 millones de euros. En concreto, su cifra de negocio se elevó un 5,7%, al pasar de 288,9 a 305,5 millones. Con unos activos de 297 millones y un patrimonio neto de 166,7 millones, un 5,2% más, el resultado consolidado del ejercicio se quedó en 22,9 millones de euros. Es una cantidad notoria, por encima de las gigantes del sector. Nueva Pescanova, según se reveló en las cuentas anuales de Abanca, elevó sus millonarias pérdidas a los 73 millones de euros, mientras que Profand, en manos de Enrique García Chillón y Corporación Alba, pasó de unas ganancias de 15,6 a 12,3 millones de euros el año pasado.

Caída de los márgenes en todo el sector

No obstante, a pesar de lo abultado de la cifra de beneficios, esta es un 30% inferior a la conseguida en 2022, ejercicio que finalizó con un resultado positivo de 32,8 millones de euros. Su particular récord lo marcó en 2021, cuando llegó a los 37,7 millones. El resultado de explotación, el propio de la actividad del grupo, cayó un 37%, de los 48,3 a los 30,3 millones de euros. Fuentes de la compañía indican que el retroceso viene derivado principalmente de la caída de los márgenes productivos en todas las empresas del sector, debido fundamentalmente al aumento de costes. Una caída, apuntan, que no implica que no sigan siendo uno de los grupos más fuertes.

A este respecto, en el informe de gestión que acompaña su balance, el grupo, dueño de marcas como Elmar o Esquimal Ultracongelados, explica que “se encuentra en una situación ideal de equilibrio financiero, con un fondo de maniobra que alcanza los 111,65 millones de euros”. Los vigueses destacan que “esta solidez nos permite afrontar nuevos proyectos cara al futuro, como la reciente construcción de un nuevo barco para la flota de Malvinas”.

Inversiones

De hecho, en la documentación consultada por Economía Digital Galicia recientemente remitida al Registro Mercantil, los administradores de la compañía indican que entre las principales adiciones del ejercicio 2023 destacan inversiones por importe de 21,6 millones de euros para la construcción del buque “así como inversiones por importe de 10,5 millones para la compra de dos buques”.

A este respecto, durante el pasado ejercicio, la compañía formalizó un préstamo de 11 millones de euros para la adquisición de los buques, con vencimiento en 2033 así como otro crédito, en este caso de 2,7 millones de euros, con vencimiento en 2031. La deuda a largo plazo con entidades de crédito se estiró de los 23,3 a los 44,3 millones de eros mientras que a corto ascendió de 24,2 a 26,4 millones.