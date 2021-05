Pharma Mar denuncia el bloqueo del Gobierno al Aplidin: “No se nos ha dado ningún apoyo”

Pharma Mar vuelve a denunciar las trabas que las instituciones públicas españolas han impuesto a fármacos como el Aplidin. El director de las unidades de Oncología y Virología de la firma de origen gallego, Luis Mora, ha criticado que “desgraciadamente en España no se nos ha dado ningún apoyo ni con la vacuna ni con los antivirales que están desarrollando instituciones públicas como empresas privadas”.

Luis Mora ha realizado estas declaraciones en el Foro Medcap 2021, organizado por Bolsas y Mercados Españoles (BME). En una mesa redonda junto al CEO de Oryzon Genomics, Carlos Buesa, y la CFO de Reig Jofre, Roser Gomila. Durante su participación, ha asegurado que es en estos apoyos a la investigación y la producción donde “se demuestra la implicación del país con la investigación y el desarrollo (I+D)”, algo que, a su juicio, brilla por su ausencia en España.

El alto directivo de Pharma Mar ha criticado también la “burocracia enorme” a la que deben hacer frente las empresas para llevar a cabo sus proyectos, al tiempo que ha censurado la falta de implicación de la administración pública española con algunas de las inversiones impulsadas por la biotecnológica de origen gallego.

Las críticas de Fernández de Sousa

“Hemos planteado propuestas para hacer una inversión, pero no hemos obtenido un entusiasmo desmedido ni un interés enorme. Íbamos a crear unos cuantos puestos de trabajo”, ha apuntado Luis Mora, que ha lamentado que en España hay muchísimo talento desaprovechado. «Hay muchos españoles que hacen patentes en otros países que se los llevan. El talento humano lo tenemos. El talento financiero también lo tenemos. Lo que falta es ese convencimiento colectivo para crear esos eslabones en el sector farmacéutico que no tenemos”, ha apuntado.

Las palabras de Luis Mora se suman a las del propio presidente de Pharma Mar, José María Fernández de Sousa. El empresario gallego lamentó en un foro en la Universidad de Navarra el pasado mes de noviembre que «a otras empresas como Moderna les han dado muchísimo dinero. Ves cómo ayudan otros gobiernos a sus empresas y aquí no solo no nos ayudan, sino que nos han perjudicado” para, posteriormente, asegurar con un rotundo: “Nos han denegado todas las ayudas que hemos pedido”

La asignatura pendiente de la burocracia

En esta línea, Luis Mora se ha referido a la oportunidad que pueden suponer los fondos europeos Next Generation. Según el ejecutivo de Pharma Mar, es necesario conocer primero cómo se van a canalizar esos recursos (“si van a ir al sector público, al privado, se va a eliminar la burocracia”, ha indicado) y, posteriormente, hacer frente a algunas de las barreras con las que se topan las empresas del sector farmacéutico por parte de los distintos organismos.

“Los españoles somos imaginativos, no nos faltan ideas. Nos falta dinero. Este no tiene que ser solo público. Puede venir de fondos de inversión, bancos, business angels, pero lo que sí que tiene que haber es una expectativa de rentabilidad, de seguridad jurídica, de estabilidad regulatoria y que no te pongan palos en la rueda. Que los organismos no estén en tu contra”, ha recalcado el ejecutivo de Pharma Mar.

Es por ello que Luis Mora ha expuesto el ejemplo de los países asiáticos, en donde están floreciendo cada vez más empresas del sector al encontrarse con un “entorno que ayuda” y ha apuntado otro de los motivos que, a su juicio, lastran el despegue de empresas del sector en el sur de Europa. En esta región existe, según el ejecutivo, “una presión enorme por el precio”. “Es difícil el retorno de la inversión en Europa porque es el propio sector público el que compra [los fármacos]”, algo que, según defiende, minimiza las expectativas de beneficio y echa atrás posibles proyectos por parte de las distintas empresas.