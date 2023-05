La planta de omega-3 de IFFE en As Somozas arranca su actividad en otoño

La planta de omega-3 que IFFE Futura está construyendo en As Somozas (A Coruña) encara la recta final de las obras con un 80% de los trabajos completados. Las ingenierías de detalle y de integración resueltas ya están finalizadas; los trabajos, a partir de ahora, se centrarán en la instalación de los equipos. Las previsiones de la compañía es que la factoría inicie su actividad a lo largo del otoño de este año.

“Estamos encantados con la marcha del proyecto, que ha ido según lo previsto, y con el valor que atesora en un sector tan avanzado como es la biotecnología. Estamos muy orgullosos porque desarrollaremos productos saludables que harán mejor la vida de las personas”, señala David Carro, presidente de IFFE.

La fábrica tendrá una capacidad superior a las 10.000 toneladas anuales de omega-3, lo que permitirá a España, tal y como apuntan desde la biotecnológica con sede en Galicia, dar un “salto cualitativo” en este mercado, que mueve 1,4 billones de euros a escala mundial, ya que su omega-3 grado humano contará con elevados estándares de calidad.

“La planta coruñesa refinará, desodorizará y blanqueará omega-3 con el fin de proteger las características de los productos en los que se integre y desarrollará ingredientes innovadores como aceites ricos de este ácido graso de altísima calidad para aportar los beneficios saludables del pescado y las algas a los sectores alimentario, farmacéutico y veterinario”, apuntan. Además de ello, el omega-3 “será apto para fórmulas de nutrición infantil y para ser suplemento dietético, con el fin de mejorar la salud de las personas”.

La directora ejecutiva de GOED (The Global Organization for EPA and DHA Omega-3s), Ellen Schutt, ha visitado las instalaciones de As Somozas y destacó que la planta “pondrá el noroeste de España en el mapa en el sector del omega-3”. GOED es la asociación que representa a la industria mundial que fabrica este ácido graso.

Aportación a la economía gallega

Desde IFFE ponen en valor los beneficios que esta planta supondrá para la comunidad en términos de creación de empleo, especialmente en una comarca que ha sufrido algunos cierres de fábricas recientemente.

La compañía tiene previsto incorporar en los próximos meses 35 trabajadores directos altamente cualificados, entre ellos, ingenieros y especialistas en procesos y alrededor de 40 indirectos. En una fase posterior, cuando la planta esté al 100% de su funcionamiento, trabajarán entre 70 y 90 personas. Esto permite contribuir a desarrollar el tejido industrial en la comarca.

“IFFE está redoblando esfuerzos para crear una plantilla altamente cualificada. El perfil que mejor se adapta a las posiciones requeridas es el de ingeniería industrial, química, mecánica, electrónica y de automatización, aunque también se buscan operarios para funciones de menor exigencia académica para la producción y el mantenimiento de la planta, con titulaciones en Formación Profesional. Además, la empresa tiene puesto el foco en personal del sector farmacéutico, como médicos y licenciados en Farmacia, para la gestión de calidad del producto y para la dirección comercial”, exponen.

La mayor parte de las contrataciones, previstas para los próximos tres meses, se realizarán en Galicia, ya que el objetivo “es reclutar personal en la comarca y aprovechar personas con formación en el campus universitario de Ferrol, especializado en ramas técnicas”.

Inversión millonaria

El proyecto de la biotecnológica cuenta con varios inversores destacados liderados por Inveready, con una aportación de capital en la planta de 9 millones. A este gestor de activos hay que añadir la participación de socios financieros un grupo de inversores expertos en el BME Growth , con una aportación de 4 millones de euros en fondos propios. Además, IFFE ha conseguido financiación de Banco Sabadell, por un importe de hasta 4 millones de euros.

También la Xunta de Galicia (a través de la sociedad mercantil XesGalicia) ha dedicado a este proyecto un importe de hasta 1,25 millones de euros.

Grupo Natac, empresa líder en el sector de los ingredientes naturales y accionista minoritario de IFFE ayudará en la finalización de las instalaciones y será socio en la distribución de la producción final.

Con todo ello, la planta de As Somozas ha conseguido una inversión de 18 millones de euros.