IFFE cierra un precontrato que garantiza el suministro para producir omega-3 en As Somozas

IFFE Biotech ha cerrado un precontrato con la compañía china ATK Biotech que le garantizará el suministro de 100 toneladas anuales de aceites de microalgas. Con esta materia prima la filial de IFFE Futura fabricará en su planta de As Somozas omega-3. El inicio de la producción está previsto para la segunda mitad de este año.

La compañía, que cotiza en el BME Growth desde marzo de 2019, se ha revalorizado más del 100% en los últimos doce meses. Las acciones se han disparado en el arranque del año y lidera las alzas con un crecimiento acumulado del 70%.

Con este precontrato IFFE Futura logra así el aprovisionamiento de unos aceites que contarán con “niveles de DHA -componente del omega-3 que favorece el sistema cognitivo- superiores al 40% y al 50% cuando la factoría esté en funcionamiento”.

En palabras del CEO de la compañía, David Carro, “este contrato garantiza a IFFE un aprovisionamiento mínimo anual de 100 toneladas de aceite de microalga de máxima calidad para nuestra planta, asegurando nuestro acceso a esta materia prima».

Incremento de la demanda de omega-3

Según explican desde IFFE Futura, se estima que la demanda mundial de omega-3 «aumente un 6% anual hasta 2027» tal y como recoge la GOED (The Global Organization for EPA and DHA Omega-3s). Se trata de un mercado que «está experimentando un fuerte crecimiento ante el envejecimiento de la población, la concienciación del consumidor por la salud y el bienestar y la recomendación gubernamental del consumo diario de aceite omega-3».

La planta de As Somozas tendrá «una capacidad de producción superior a las 10.000 toneladas anuales de omega-3 y una cuota de mercado al 50%». Los principales mercados a los que la fábrica venderá el producto son dos: Europa y Estados Unidos aunque también tienes planes para exportar su producción a otros destinos como Asia y Latinoamérica.

En octubre la empresa coruñesa anunció un contrato relevante con la firma gallega Biomega Natural Nutrients para el suministro de 100 toneladas de omega-3 que producirá en su planta, cuya puesta en marcha «permitirá a España dar un salto cualitativo en este mercado, que mueve 1,4 billones de euros a escala mundial, ya que en esta fábrica se elaborará un omega-3 grado humano, con altos estándares de calidad y a un nivel muy elevado».

La factoría refinará, desodorizará y blanqueará omega-3 con el fin de que no se perjudiquen las características de los productos en los que se integre y desarrollará ingredientes innovadores como aceites ricos de este ácido graso de altísima calidad para aportar los beneficios saludables del pescado y las algas a los sectores alimentario, farmacéutico y veterinario.

Asimismo, será apto «para fórmulas de nutrición infantil y para ser suplemento dietético, con el fin de mejorar la salud de las personas al contribuir a controlar el nivel del colesterol y prevenir patologías cardiacas».