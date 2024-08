Profand, Jealsa, Mascato, Congalsa… Los grandes proveedores gallegos de Mercadona rozan los 2.100 millones en ventas

Balance de claroscuros para los proveedores de Mercadona con capital gallego. Las cuatro firmas radicadas en la comunicada que abastecen de productos a la cadena valenciana (Profand, Jealsa, Mascato y Congalsa) cosecharon una facturación conjunta de 2.087 millones de euros en 2023, una cifra que, sin embargo, se queda 20 millones por debajo de los 2.107 millones alcanzados en 2023 después de que tan solo una de estas cuatro empresas lograse crecer en ventas a lo largo del año pasado.

Congalsa, empresa con sede en A Pobra do Caramiñal y especializada en la fabricación de alimentos ultracongelados a base de pescados y mariscos se salió de esta dinámica tras dar un nuevo empujón del 14% a su facturación. En concreto, esta se elevó hasta los 151 millones de euros en un año al que dio carpetazo rozando los 700 trabajadores en plantilla (contabilizaba 697 al cierre del ejercicio).

Congalsa continúa así con una senda ascendente mediante la cual ha duplicado sus ingresos en seis años. Durante este periodo, la empresa que capitanea Julio Simarro se ha consolidado como uno de los proveedores de referencia de Mercadona y, además, ha ampliado su perímetro con la compra de la lusa Sulpastéis, que venía de facturar 17 millones de euros en su último año en solitario (2019).

La firma, que incrementó su beneficio neto de 3,57 a 3,88 millones de euros entre 2022 y 2023, cuenta con 450 clientes en cartera (entre los cuales brilla con luz propia Mercadona) y se encuentra presente en un total de 36 países. La compañía cerró a finales del año pasado un acuerdo de compraventa de electricidad a largo plazo (ppa) para cubrir cubrir con fuentes renovables el 98,9% de la energía que consuma en los diez próximos años.

Profand retiene el trono

Congalsa es el único proveedor de capital gallego de Mercadona que logra crecer en facturación, pero, no obstante, esta sigue siendo significativamente menor respecto a la de, por ejemplo, Profand. La pesquera que lidera Enrique García Chillón se erige como el mayor representante de la industria gallega en los estantes de la cadena de supermercados valenciana pese al estancamiento de su facturación en 2023.

Según se desprende de su última memoria anual, la cifra de negocio de la compañía retrocedió de los 932 millones de euros cosechados en 2022 a los 930 millones el año pasado. La empresa con sede en Vigo pagó una dinámica de mercado marcada por el frenazo del consumo y la subida de precios con un descenso en las toneladas procesadas, que pasaron 120.000 en 2022 a 112.000 en el 2023.

El grupo participado al 23,7% por Corporación Financiera Alba (holding de la familia March) vio cómo su beneficio neto retrocedía de 15,6 a 12,3 millones de euros en un ejercicio en el que pisó el acelerador en materia inversora. Así, la firma ha adquirido una nueva planta de procesamiento en Boston (Estados Unidos) y, además, ha impulsado una granja de producción acuícola de langostino vannamei en Ecuador.

Jealsa a Mascato

Pese al estancamiento de sus ingresos, Profand ha puesto más tierra de por medio con el segundo mayor proveedor de capital gallego de Mercadona. Es el caso de Jealsa. La conservera con sede en Boiro recortó su cifra de negocio un 4%, hasta los 778,5 millones, en su primer ejercicio tras la salida del perímetro de consolidación de las sociedades titulares de los parques eólicos de Caerón, Peña Armada, San Pedro I y San Pedro II.

El beneficio neto de la primera conservera gallega por volumen de negocio se desplomó desde los 48,7 millones de euros cosechados en 2022 gracias a las «importantes plusvalías» como consecuencia de estas desinversiones hasta los 2,05 millones en un 2023 en el que aumentó su dependencia de Mercadona. No en vano, la cadena valenciana pasó de generar el 41% de su cifra de negocio al 53%.

Por último, Mascato se contagia de la dinámica de caídas y estancamiento en la cifra de negocio del resto de proveedores gallegos de Mercadona, pero a diferencia de estos, la compañía sí logra dar un nuevo empujón a su beneficio neto. Así, este se eleva desde los 6,4 millones de euros logrados en 2022 hasta los 8,6 millones en 2023.

La compañía, que abastece de merluza congelada al grupo de Juan Roig, cerró 2023 con una cifra de negocio de 227,9 millones de euros, lo que representa un tímido descenso del 0,1% respecto al año anterior. La firma achaca esta situación en su memoria anual al proceso de desinversión puesto en marcha en el mercado asiático.

Mascato, que adquirió el 50% que no controlaba de Takopesca (mayorista de pescado fresco con sede en Vigo), procedió a deteriorar el 100% del importe de sus participaciones en la sociedad asiática Hung Vuong Mascato Co. Ltd. A este movimiento se sumó la venta del el 70% de la sociedad Aguamar Ltd por parte de la sociedad Mascato Asia Ltd.