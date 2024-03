Renfe aumenta la presión sobre Talgo y sube a 167 millones la reclamación por los retrasos de los trenes Avril

El operador ferroviario Renfe lanza un ultimátum a Talgo para que dé cuentas por los retrasos en la entrega de los trenes Avril antes del próximo 15 de marzo y eleva la reclamación económica solicitada hasta los 167 millones.

Así consta en una carta dirigida al consejero delegado de Talgo, Gonzalo Urquijo, en la que la compañía aumenta en 50 millones la indemnización de 116,6 millones solicitada hasta el momento. Cabe recordar que en la memoria anual del fabricante de trenes del ejercicio 2023 presentada la semana pasada se detallaba que a fecha de formulación de las citadas cuentas anuales, correspondientes al fin del ejercicio 2023, “no existe una reclamación formal en este respecto”.

Desde Renfe le recuerdan a Talgo que , a partir del 1 de abril, se irán sumando 80.000 euros diarios en concepto de daños y perjuicios si los trenes no fueran entregados para su operación comercial.

«Les recordamos que, a fecha de hoy, Talgo continua sin entregar los trenes, lo que constituye un flagrante incumplimiento de sus obligaciones contractuales que está causando a Renfe en particular y a los usuarios del transporte ferroviario en general, importantes perjuicios», señala en la misiva.

El operador público recuerda en la carta que ya se ha comunicado en varias ocasiones con la compañía en diferentes misivas en los últimos meses, en las que mostraba sus dudas acerca de las explicaciones de la empresa.

«La documentación aportada hasta la fecha por Talgo no justifica que los retrasos en la entrega de los trenes objeto del contrato no sean atribuibles a Talgo. Nos sorprende, además, que Talgo no tenga elaborado el análisis que se requiere y que, adicionalmente, necesita noventa días para elaborarlo», lamenta Renfe.

Oferta de Ganz-MaVag

La empresa pública aprovecha así el momento delicado en el que se encuentra el fabricante de trenes, toda vez que ayer el grupo húngaro Ganz-MaVag lanzó una oferta para adquirir el 100% de la compañía por 619 millones de euros.

Los compradores consideran que Talgo no está aprovechando todo su potencial y tecnología de alta velocidad y este retraso no hace más que apoyar esas dudas. Además, la compañía también tiene pendiente un gran contrato en Alemania.

De momento, el Gobierno ya se ha visto obligado a lanzar una oferta de billetes desde los 25 euros para viajar a Galicia y Asturias, regiones que se han visto perjudicadas por este retraso, ya que esperaban estos trenes para llegar en alta velocidad desde Madrid.