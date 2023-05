Revuelta en Inditex: la plantilla del almacén de Zara en Madrid exige «las mismas condiciones que en Arteixo»

Hace cinco años, el universo Inditex estaba agitado a la altura de Madrid. Pablo Isla se preparaba para inaugurar el Zara más grande del mundo en el paseo de la Castellana, mientras en el centro logístico de Meco la plantilla encadenaba protestas y amenazaba con llevar las movilizaciones hasta la nueva tienda en el día de su apertura al público. Las discrepancias en el proceso de negociación para renovar el pacto de articulación que regula las condiciones laborales del almacén provocó la peliaguda situación, que Inditex resolvió con un acuerdo de última hora con CCOO, UGT y SLT, los sindicatos que conforman el comité de empresa.

Ahora, en 2023, vuelve la negociación del convenio y vuelven las protestas a Meco, aunque por el momento no con la intensidad del 2017. Con unos 1.500 trabajadores, Plataforma Meco es uno de los tres engranajes logísticos de Zara en España junto a los de Arteixo y Zaragoza, por lo tanto, una pieza clave en el sistema de distribución de Inditex.

En un comunicado, el comité de empresa anunció la convocatoria de concentraciones de protesta los días 18 y 25 de mayo en la salida del turno de mañana y noche y en la entrada del turno de tarde. Toman esta decisión, según indican, después de que la multinacional insista en llevar a la mesa de negociación propuestas que merman el poder adquisitivo de los trabajadores. La plantilla «se niega a no tener las mismas condiciones que los compañeros y compañeras de Arteixo, siendo ambos del grupo Inditex y de la misma cadena, Zara», señala el comunicado.

Una vez, las irregularidades salariales entre cadenas y territorios provocan refriegas en Inditex, que a finales del año pasado afrontó una huelga en las tiendas de A Coruña. Las dependientas señalaban entonces la gran diferencia de condiciones laborales entre los trabajadores de los almacenes y las suyas.

El poder adquisitivo

Entre las reclamaciones de la plantilla está que se mantenga la cláusula del IPC real, como en Arteixo, para garantizar que el poder adquisitivo se mantiene. También exigen mayores incrementos salariales que los propuestos por la empresa, así como un aumento de los pluses y la creación de un plus de sostenibilidad. También reclaman mejoras en la jornada laboral y en las vacaciones, así como el aumento de las ayudas sociales que Inditex concede por hijos en edad escolar, maternidad y otros conceptos.

«Plataforma Logística Meco es uno de los centros más productivos y con mayor facturación del grupo. Pero nadie les ve. Nadie reconoce su trabajo», señala CCOO, quien asegura que la dirección de la multinacional enseñó la puerta a los operarios que no quisieran aceptar su propuesta. Los sindicatos no detallan cuál fue esta propuesta, aunque aseguran que no evita que los trabajadores pierdan poder adquisitivo.