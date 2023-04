Tasga tramita ante el Gobierno su central de bombeo en Meirama en plena lucha por otra en el Tambre

La compostelana Tasga Renovables acelera a la hora de presentar proyectos de centrales de bombeo en Galicia. La pasada semana, el Ministerio para la Transición Ecológica anunció el inicio de los trámites ambientales de su proyecto para levantar una hidroeléctrica reversible en Meirama. Este ya ha pasado por el perceptivo peaje de Augas de Galicia, que el pasado año dio luz verde al mismo al entender que era compatible con la normativa de aplicación en la materia, el Plan Hidrológico Galicia-Costa.

No obstante, que sea público, la discreta compañía es la única que en la actualidad estaría tratando de tramitar dos proyectos de este tipo en la comunidad. Y es que, además de la megabatería de Cerceda también apuesta por la creación de otra hidráulica reversible en el Tambre. La idea, concretamente, según la documentación expuesta por Augas es emplear como depósito inferior el embalse ya operativo de Barrié de la Maza, en Brión, y como superior una balsa de nueva creación. La conexión a la red se realizaría a través de la línea de 220 KW Mazaricos-Lousame.

Hidroeléctricas reversibles

Las centrales de bombeo o reversible se caracterizan porque unen dos masas de agua a distinta altura. En las horas valle, aquellas en las que existe menor consumo eléctrico, la energía se usa para elevar el agua del depósito inferior al superior. No obstante, una vez que se alcanza un momento pico de demanda, el agua se enviará de nuevo a la presa inferior a través de un salto de agua con el que se generará energía eléctrica.

Las hidroeléctricas reversibles o de bombeo se caracterizan por necesitar grandes inversiones debido a las obras que requieren. Además, cuentan con una gran potencia, motivo por el que también se les denomina megabaterías. Tasga tiene experiencia en hidroeléctrica convencional, ya que tramita 40 MW de esta tecnología en Galicia. No en vano, la historia de la compañía comenzó en 1998 cuando consiguió su primera concesión hidroeléctrica para la construcción y explotación del Salto de Gomil, en el río Mandeo. Una vez puesta en marcha, en 2004, llegarían otros proyectos en el Salto de San Xusto, el de Touro y el de Hermida.

De As Encrobas a Monte Xalo

Con el proyecto presentado ante los de Teresa Ribera, Tasga, a través de la filial Coventina Renovables, propone levantar una central de bombeo de más de 350 MW de turbinado que aprovecha como depósito inferior el lago de As Encrobas, construido por Naturgy a partir de una mina de lignito que históricamente abasteció a la térmica de Meirama. El depósito superior sería una balsa de nueva creación en la zona de Monte Xalo, para la que el proyecto presenta tres alternativas posibles.

Con el trámite inicial de Augas de Galicia ya pasado, los de Tasga insisten en que el proyecto no afectará al lago. El mismo, apuntan, “se realiza garantizando tanto un uso sostenible como la protección de los recursos hídricos”. El aprovechamiento “no supone ni consumos ni detracciones de recursos utilizables para otros usos, como serían el abastecimiento, el uso lúdico-recreativo del lago o el mantenimiento de su funcionalidad y conectividad en relación a la biodiversidad, al no interferir con el régimen de caudales ambientales de la masa de agua”.

Además, asegura Tasga que por sus características, “la propuesta se ajusta a los objetivos del convenio de Transición Justa de Meirama, que busca el reforzamiento de las perspectivas económicas de Cerceda tras el cierre de la térmica, facilitando la reindustrialización del municipio y permitiendo que parte de los trabajadores afectados puedan desarrollar su actividad en un sector energético con futuro, no dependiente de los combustibles fósiles”.

Capital Energy

Cuando Augas de Galicia dio el visto bueno inicial al proyecto de Tasga, el mismo tenía un oponente: Capital Energy, que planteó una central de bombeo que también emplearía el lago de Meirama como depósito inferior. Ahora, ambas compañías vuelven a coincidir también en fijar la mirada sobre una megabatería en el Tambre, empleando el embalse de Barrié de la Maza. Aunque en una fase muy inicial, el ayuntamiento de Brión anunció que presentaría alegaciones al proyecto.

Con, de momento, dos proyectos en fase de estudio, Tasga se convierte en la compañía con más propuestas de este tipo en Galicia. Al margen de los compostelanos y de Capital Energy, Iberdrola ya lleva años con los trámites para levantar una central reversible en Ourense que uniría los embalses de Cenza y O Bao.

Los otros proyectos de bombeo

También en la comunidad habría pasado el filtro inicial de Augas de Galicia un proyecto de Magtel que pretende usar como depósito inferior el lago de As Pontes para conectarlo con una balsa de nueva creación en el entorno de Pena Eiriz. Hay que tener en cuenta que en esta zona la alianza entre Reganosa y Magtel tiene intención de tramitar una central de bombeo que también emplearía el lago de la térmica de Endesa y que podría alcanzar, según sus pretensiones, los 570 MW. No obstante, a principios del año pasado, las compañías promotoras optaron por retirar el proyecto para mejorarlo, no habiendo vuelto a presentar nada.

La idea de Reganosa y EDP es que esta central surtiese de energía renovable a su futura planta de hidrógeno verde. El proyecto de la misma ha sido recientemente expuesto por la Xunta de Galicia, al haber iniciado los trámites de información pública. En el mismo, en distintas ocasiones se señala la pretensión, en un futuro, de acometer la hidroeléctrica reversible, lo que garantiza que, al menos por ahora, la intención de llevar a cabo el proyecto se mantiene.