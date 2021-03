Teresa Ribera: “Lamento que para defender a Ence haxa quen acuda ao medo e a mentira”

🎥 A Lei de Cambio Climático que quere aprobar o @PSOE co respaldo do @obloque, supón enterrar toda a industria do mar galego.



⚠ Non deixes que te enganen: Defende o noso mar, defende a nosa industria.



❌ NON ao artigo 18 da Lei de Cambio Climático❌ pic.twitter.com/A2njGKlYM6