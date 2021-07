Fuego cruzado entre los partidos gallegos por el varapalo judicial a Ence

Los tres partidos políticos con representación en el Galicia chocan a cuenta de la sentencia de la Audiencia Nacional por la cual anula la prórroga a la concesión de Ence en Pontevedra. La cúpula del PPdeG se ha pronunciado sobre este varapalo judicial a la pastera durante la celebración de su XVII Congreso. El vicepresidente de la Xunta y presidente del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, lamentó que ayer «no fue un buen día» para la ciudad del Lérez.

Rueda acusó al BNG y al PSOE de «estar en camino de dejar sin trabajo a más de 500 personas». «Ahora el PSOE dice que no es cosa de ellos y el BNG que lleva trabajando años» en contra del empleo de la ciudad, «ayer (por este viernes) dio un paso más», en referencia al fallo del a Audiencia Nacional por el que estima las demandas del Concello de Pontevedra (en manos del BNG) y Greenpeace contra la prórroga de la concesión.

En este sentido, Rueda ha lamentado que «estén contentos y felices», mientras que «mucha gente que depende de las industrias estaban (ayer) en la calle», ha señalado, en referencia a la manifestación de la tarde noche del viernes en la que participaron varios dirigentes populares.

Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, ha censurado la «demagogia de un gobierno que se lleva por delante a Meirama, Alcoa, se quiere llevar ahora por delante a Ence, por una inacción en la defensa de los intereses de centenares de familias que necesitan una explicación fuera de una ideología dogmática para acaparar un titular».

Pontón cree que el PP es una «marioneta en manos de Ence»

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha tachado al PP de «marioneta en manos de Ence» y le ha reclamado que trabaje junto a la dirección de la empresa «en el traslado» de la pastera de su actual ubicación en Lourizán, en Pontevedra.

Según la líder del BNG, el fallo de la Audiencia Nacional, «deja claro que el PP actuó al servicio de la empresa y no del interés general», ya que incluso «vulneró la legalidad». «Y lo que ahora les toca es buscar una localización alternativa y dejar de intentar engañar a la ciudadanía, porque quien pone en riesgo el empleo y la continuidad de la factoría es el Partido Popular y la dirección de la empresa con ese empeño en una ubicación que no es posible», ha insistido, antes de emplazar a la Xunta a «ponerse a trabajar» para buscar otra localización a esa planta. «Si no, serán los responsables de cualquier pérdida de puestos de trabajo», ha advertido.

Caballero pide «buscar una solución alternativa»

También ha abogado por «buscar una solución alternativa» el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero. Para el líder de los socialistas gallegos es el Gobierno gallego el que «tiene competencias en Industria».

«Respetamos las decisiones judiciales y es evidente que la Xunta, que tiene todas las competencias industriales, tiene el deber de buscar un nuevo emplazamiento para Ence, que no puede seguir en la ría de Pontevedra«, ha señalado Caballero, que ha subrayado la «importancia» de que el «empleo de Ence se quede en Galicia«.

Caballero ha censurado que el PP plantee «siempre el escapismo de sus responsabilidades». «El presidente tiene que gobernar Galicia en vez de ponerse siempre de perfil» y ha añadido que esta situación es «culpa del Gobierno de Feijóo». «Ellos (el PP) crearon el problema, y ahora hay que buscar nuevo emplazamiento, para lo que contarán con la colaboración del PSdeG», ha comentado Caballero.