Una docena de empresas sin actividad rodean a los directivos de Alu Ibérica detenidos

Una red de empresas de lo más heterogénea y sin apenas actividad desde, al menos, 2016, está detrás de los directivos de Alu Ibérica que fueron detenidos la pasada semana y puestos en libertad con medidas cautelares tras un operativo ordenado por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón a raíz de la querella presentada por la Confederación de Cuadros y Profesionales.

La jueza investiga una presunta “despatrimonialización fraudulenta” de las antiguas factorías de Alcoa en A Coruña y Avilés, traspasadas por la multinacional norteamericana al fondo suizo Parter, que vendió la mayoría accionarial a Grupo Industrial Riesgo. Los cuatro directivos detenidos fueron Víctor Rubén Domenech, Luis Losada, Alexandra Camacho y Diego Peris.

Entre los cuatro suman cargos en una docena de sociedades, todas sin actividad menos las creadas en los últimos años, parte de ellas para controlar Alu Ibérica y sus dos factorías de aluminio.

Luis Losada, del aluminio a la alimentación

Iberian Green Aluminum Company, creada en 2020 aparentemente como una sociedad instrumental para controlar las plantas de A Coruña y Avilés, tiene como administrador único a Luis Losada Gómez.

Comparte una segunda sociedad con Víctor Rubén Domenech, otro de los detenidos, denominada PM MR 1886. Se creó en Málaga, aunque luego cambió su domicilio a Madrid, en 2019, y se dedica a la distribución de productos de droguería y perfumería. Debido a su reciente creación, todavía no ha presentado cuentas.

Su objeto social es el mismo que el de otra sociedad administrada por Losada y con el mismo domicilio en la calle Velázquez de Madrid. También se creó en 2019, con el nombre Gestión y Administración de Franquicias. La propietaria de esta empresa es Yessica Caterine Herrera Carrascal, administradora de otras dos sociedades dedicadas a la distribución alimentaria.

Son Interfoods and Commerce y Foods and Drinks of the World. Con más trayectoria que las anteriores, tienen en común que contaron con uno de los detenidos como administrador, Diego Peris –socio de Víctor Rubén Domenech en Grupo Riesgo– y que ambas están aparentemente inactivas, pues no presentan cuentas desde 2016. En esa misma fecha también dejó de presentar cuentas Inversiones Faro del Sur, con domicilio en Madrid y con Herrera Carrascal como administradora desde el año 2018, según los datos del Registro Mercantil.

Peluquerías y reparación de vehículos en el curriculum de Diego Peris

Además de Manuel Riesgo SA, Diego Peris figura como administrador de Mediterránea Languages, una especie de sociedad para todo que reúne actividades de distribución comercial, con construcción, actividad inmobiliaria e incluso de restauración o textil. Sin embargo, no presenta cuentas desde 2015. Otras dos sociedades de Peris, la constructora Movimientos Reformas y Construcciones Activity y Zorbex, una especie de ETT, se encuentran en la misma situación de inactividad desde hace años.

El administrador de Manuel Riesgo SA también es apoderado de una sociedad de peluquería y estética y de otra de compraventa y reparación de vehículos que no presentan cuentas desde hace siete años la primera y 16 años la segunda. Algo similar ocurre con Trabienmoto, también enfocada a la comercialización de vehículos, pero sin actividad aparente desde principios del nuevo milenio.

Víctor Rubén Domenech, el dueño en la sombra

Al margen de las empresas con las que controla las antiguas plantas de Alcoa, Víctor Rubén Domenech solo figura en otra empresa española, Businessland International 21, dedicada a la comercialización de aparatos eléctricos y tecnológicos. Fue administrador único hasta 2010 cuando cambió su cargo a apoderado. La sociedad no presenta cuentas desde ese mismo año y tiene la hoja registral cerrada desde 2020.

Además de tratarse de una empresa inactiva más, lo curioso de esta sociedad es que lo relevó en el cargo de administrador Alfredo Ramón Esteban Sánchez, quien comparte con otra de las detenidas, Alexandra Camacho, vínculos en la empresa Aljoser, donde la directiva de Riesgo fue administradora y todavía figura como apoderada. Aljoser era una empresa de transporte que tiene la hoja registral cerrada desde 2018 por la falta de actividad.

También figura Esteban Sánchez en la empresa Citium Eurogrup, por supuesto, inactiva. Con domicilio en Madrid, se dedicaba a “la realización de actividades en Internet” y Víctor Rubén Domenech fue su administrador único y, posteriormente, apoderado.

Dos sociedades vinculadas a Alexandra Camacho

Además de Aljoser, las empresas vinculadas a Alexandra Camacho son dos: Boston First Premier Services, de la que es apoderada, se dedica al arrendamiento de maquinaria y equipos electrónicos aunque lleva años sin actividad, lo que motivó el cierre de su hoja registral en 2019. La otra es una empresa de transportes, Randser, de la que cesó en 2012.

Camacho Carrascal es la primera ejecutiva de una sociedad en Reino Unido que comparte nombre con la empresa creada para controlar Alu Ibérica, Capital Management System International Ltd. En esta sociedad no solo sí que hay actividad, sino que a finales del año pasado puso en marcha una ampliación de capital por valor de 11,6 millones, cifra muy alejada de las que maneja la red societaria de los directivos de Alu Ibérica en España.