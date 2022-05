Vida tras el carbón: Endesa adjudica a la gallega Armacon el mantenimiento de su red viales de parques eólicos en Galicia

La empresa de As Pontes Armacon ha resultado adjudicataria de Enel Green Power España, la división de renovables de Endesa, para el mantenimiento de la red de viales en todos los parques eólicos que tiene en Galicia. La compañía coruñesa, que hasta ahora colaboraba en la explotación de carbón, se asegura con este contrato su entrada en el sector eólico, participando en la misma transición energética que protagoniza el grupo de José Bogas.

Armacon trabaja desde hace años para Endesa gestionando el parque de almacenamiento de Sáa, contiguo a la central térmica de As Pontes, que espera a recibir luz verde para su desmantelamiento. También se ocupa del transporte interno de las cenizas que se producen en la factoría. Además de ello, intervino en la colocación de los taludes perimetrales con escollera del lago de As Pontes, en la construcción de canales en el espacio minero, en la reforma de la terminal portuaria de Ferrol, etc.

200 km de viales interiores

Los parques eólicos gestionados en Galicia por Enel Green Power España cuentan con una red de viales interiores que suman un total de 200 kilómetros. Se trata de caminos cuya superficie de rodadura se hace con zahorra, ya que por razones medioambientales se evita el asfalto. Sin embargo, las condiciones climáticas extremas que se dan en los parques, con alta pluviosidad, propician la aparición de baches y el deterioro general de los caminos.

Se permite la libre circulación por esta red de viales a maderistas, transportistas de leche y agricultores con maquinaria pesada, con lo que el deterioro por uso es mayor. Por lo tanto, Armacon tendrá «un trabajo intenso» reparando baches, perfilando cunetas, reforzando drenajes y ocupándose del reacondicionamiento general de los viales.

En este nuevo contrato adjudicado a la compañía gallega se incluye también la conversación de las plataformas sobre las que se asientan 700 aerogeneradores que Endesa tiene en Galicia, cuyo drenaje ha de mantenerse en buen estado, de modo que permitan en esos lugares la operación con medios de elevación cuando se precisa ejecutar grandes reparaciones.

De esta forma, Endesa, en pleno proceso de transición energético, da una nueva vida a una de sus proveedoras en el negocio ligado al carbón, en vías de extinción.

Algunas cifras

Endesa incrementó durante el pasado año en más de mil millones de euros el valor de las compras realizadas a proveedores, al pasar de los 2.176 millones de euros contabilizados en 2020 a los 3.242 millones de 2021, un repunte del 49% que contribuyó a generar valor para la sociedad y fomentar el empleo en los lugares en los que la compañía desarrolla su actividad.

Leer más: Endesa se apaga en As Pontes ante la falta de carbón por la huelga del transporte

A través de Enel Green Power España, Endesa gestiona en Galicia 565 megavatios (MW) eólicos, que se encuentran instalados en diversos puntos de las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra. La intención de la cotizada es que hacerse con más megavatios eólicos dentro del proceso de descarbonización. Con ellos, podría alimentar el proyecto de hidrógeno verde que tiene sobre la mesa para la captación de fondos europeos.