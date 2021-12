Eucagreen, el detergente pontevedrés que descubrió otra vida para el eucalipto

La de Jaime Rodríguez, el fundador de Eucagreen, el primer detergente gallego ecológico, es una historia de emprendimiento y también de superación. Y es que este economista pontevedrés no cejó en su empeño de desarrollar en Galicia un producto de limpieza verde a pesar de los atrancos con los que se encontró. Así lo relata a Galicia en Primera Persona.

“Eucagreen nació casi de casualidad, al leer una noticia sobre que en Gran Bretaña se usa mucho el aceite esencial de eucalipto para el baño, como relajante, para pomadas y dolores musculares… Viendo todo el eucalipto que hay aquí, empecé a pensar, ¿por qué no elaborar el aceite?”, cuenta Rodríguez. Pero la tarea no era sencilla, ya que poner de acuerdo a todos los propietarios de las mancomunidades con estos árboles no era fácil, al margen de que la mayoría del eucalipto se destina a biomasa. “Era un poco complicado explicarles que, realmente, lo que yo necesitaba eran las hojas para hervirlas y hacer el aceite”, comenta.

Desechó esa primera idea, pero en su cabeza seguía dando vueltas a ese proyecto de dotar al eucalipto de una nueva vida. “Descubrí que en Australia y Nueva Zelanda, de donde es originario el eucalipto, hace años que se usa para productos de limpieza, debido a las cualidades antisépticas del aceite”, explica. Gracias a la colaboración de una investigadora de la Universidad de Vigo, logró ponerse en contacto con distintos laboratorios con los que acabó por dar con la formulación adecuada para el detergente. “Llevó mucho trabajo y muchos años, pero lo conseguimos”, dice.

Javier Rodríguez cuenta a Galicia en Primera Persona la historia de Eucagreen

Galicia en Primera Persona se construye con entrevistas presenciales, grabadas en vídeo y difundidas en todos los canales de ED, a los emprendedores que abren camino con nuevos negocios, y plantean alternativas sólidas y viables que pueden ser una referencia para otros. ED Galicia se propone descubrir a aquellos que son capaces de emprender e innovar a la vez desde Galicia.

Ecológico y gallego

El siguiente paso era la fabricación. La hoja de ruta de Rodríguez era clara: aunque el aceite no se produce en Galicia (de momento), la elaboración del detergente sería ecológica y autóctona. “Tuvimos la suerte de que Zorca, en O Porriño, estuviese interesado en la idea y se prestase a fabricar Eucagreen. Al margen del aceite, los otros productos que se necesitan se elaboran dentro de la comunidad”, explica.

De que Eucagreen es un detergente ecológico no hay duda. Cuenta con el sello europeo Ecolabel, que garantiza que tanto los ingredientes como su envase generan la cantidad mínima de residuos. “Actualmente, en España somos unas cuatro empresas las que tenemos detergentes con esta garantía; en Europa, unos 70 detergentes”, comenta, para añadir que, además, su producto recibió el premio al “mejor detergente ecológico europeo del 2021” por la revista inglesa Lux Life Magazine.

Etapa de crecimiento

Aún en proceso de expansión, Eucagreen se vende en toda Galicia en numerosas tiendas ecológicas (como La Aldea Biomarket, en A Coruña, donde se grabó el video que acompaña a este reportaje) y herboristerías. “También estamos presentes en toda Cataluña, en una cadena de supermercados ecológicos, en Marbella y, por supuesto, a través de internet”, cuenta. Además de plataformas habituales como Amazon, también se comercializa a través de Naturitas, un market place especializado en productos ecológicos. Eucagreen pone la mirada ya en otros mercados europeos, como el alemán, por ejemplo, con mayor tradición en el uso del eucalipto en productos de limpieza.

Una nueva vida para el eucalipto en tiempos de economía circular que se afianza de la mano de un emprendedor de Pontevedra que no se rindió a la primera de cambio.