A Coruña, capital de grandes eventos

O pasado mes de xaneiro a alcaldesa da Coruña, Inés Rey, presentaba en Fitur as potencialidades da nosa cidade para situarse de novo no mapa dos grandes destinos nacionais mediante a posta en marcha dun modelo turístico que apostase polo turismo de grandes eventos e pola programación cultural. Esta semana podiamos comprobar que a estratexia deseñada comeza a dar os seus froitos e xa vimos os primeiros feitos que así o corroboran. A cidade acolleu, despois de 13 anos, un partido da selección española. A Coruña presentou a súa candidatura e foi escollida pola Federación de Fútbol para ser a sede do partido España-Islandia, antesala do próximo mundial de Catar. A cidade volcouse co acontecemento mais tamén o fixeron o resto de afeccionados que se desprazaron á Coruña procedentes de toda Galicia para asistir ao partido enchendo o estadio de Riazor chegando case as 30.000 persoas. Ademais do retorno económico que supuxo para o comercio e hostalería da cidade, o evento proporcionounos a posibilidade de amosar a capacidade e fortaleza da nosa cidade en organización de grandes eventos e posicionarnos como destino turístico a nivel nacional e internacional grazas á retransmisión do encontro por RTVE que contou cunha audiencia de 2,7 millóns de persoas. Turismo de grandes eventos que se consolida con encontros de relevancia internacional como o partido da selección ou co congreso Ecosystems 2030 que terá lugar en xuño e que traerá a nosa cidade aos máis relevantes referentes mundiais en innovación tecnolóxica.

E en segundo lugar, a aposta cultural como gran polo de atracción de visitantes á nosa cidade, está a permitir a incorporación da Coruña ao circuíto de grandes concertos internacionais. Van Morrison estreábase esta mesma semana como a primeira das grandes citas musicais internacionais das que poderemos desfrutar este ano na cidade e que nos situarán de novo no mapa de referencia musical do noroeste español. Temos a capacidade, o coñecemento e as infraestruturas porque ademais do Coliseum queremos potenciar o estadio de Riazor como recinto para a celebración de grandes eventos e espectáculos musicais. Turismo de grandes eventos e cultural que nos levará a recuperar o noso papel tractor como auténtico motor cultural de Galicia.