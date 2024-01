A Coruña, tecnologizarse y vivir

. Esta ciudad

Esta es la ciudad que me vio crecer y que albergó mis proyectos empresariales, por eso he de confesar que me podéis llamar parcial si queréis.

El Efecto Inditex: Más que Moda

En el corazón de A Coruña palpita el legado de Inditex. Pero, ¿sabían que esta ciudad va mucho más allá de ser el hogar de un gigante de la moda? Aquí, la tecnología y la creatividad se entrelazan, dando vida a un ecosistema empresarial vibrante, un lugar donde las ideas se convierten en realidades impactantes. Cada paso por sus calles es un recordatorio de que estamos en un lugar donde lo imposible se hace posible.

No somos capaces de cuantificar lo que le debemos a D. Amancio Ortega Gaona, que con su emprendimiento y humildad nos ha hecho entender el significado del trabajo potenciando los valores.

Un Puerto, Dos Mundos

El Puerto de A Coruña no es solo un puerto; es un testimonio de la ingeniería y la visión futurista. Con su avanzada tecnología, se erige como un gigante que conecta mundos, culturas y economías. Aquí, la tradición marítima se encuentra con la innovación del siglo XXI, creando un espectáculo de eficiencia y belleza.

AESIA: La Mente Detrás de la Máquina

La presencia de la AESIA en A Coruña no es una coincidencia. Es un símbolo de la posición de la ciudad en la vanguardia de la inteligencia artificial. Este organismo no solo impulsa la innovación, sino que también teje la ética y la humanidad en el tejido de la tecnología.

Leer más: Ser Autónomo en España es maravilloso

La UDC: Forjando el Futuro

En la Universidad de A Coruña, se está escribiendo el futuro. Con una Facultad de Ingeniería Informática que destaca entre las mejores de España, la UDC es un faro de conocimiento y un vivero de talento. Caminar por su campus es sentir la energía de las mentes que están moldeando el mañana.

Mujeres en la Historia: El Alma de la Ciudad

A Coruña es una ciudad construida y sostenida por mujeres fuertes. Desde Maria Pita hasta la mujer contemporánea, cada calle y cada rincón resuena con historias de valentía y liderazgo femenino. Esta es una ciudad donde la igualdad no es solo un objetivo, sino una realidad vivida.

Ocio y Cultura: Donde el Mar se Encuentra con la Vida

Los puertos deportivos de A Coruña son más que puntos de atracción turística; son el corazón palpitante de la cultura marítima. Aquí, el océano no es solo un panorama, sino un estilo de vida. La pasión por el mar se siente en cada vela que se iza y en cada ola que se surca.

Leer más: Los abuelos y la revolución digital

Gastronomía: Un Viaje Sensorial

La gastronomía en A Coruña es un viaje sensorial. Cada plato es un poema y cada sabor, una historia. Los campos de golf y los restaurantes no son solo establecimientos; son experiencias que definen el arte de vivir.

Se que es un tópico pero en Coruña, como en el resto de Galicia, se come de cine.

La Torre de Hércules: Más que un Faro

La Torre de Hércules es el alma de A Coruña. Este faro no solo guía barcos; guía la visión de una ciudad que mira hacia el futuro sin olvidar su pasado glorioso.

Es el faro que alumbra el camino de nuestro destino. Es la luz que vislumbra nuestra trayectoria hacia el progreso.

A Coruña es una ciudad que ha abrazado el mantra de «Tecnologizarse o morir». Pero más allá de eso, es un lugar donde la tecnología, la historia y la humanidad se encuentran en una armonía perfecta. Perderse en A Coruña no es solo perderse en una ciudad, es perderse en una experiencia que transforma vidas y perspectivas.

En este caso, y sin que sirva de precedente, voy a hacer un pequeño cambio en mi mantra: A Coruña, Tecnologizarse y Vivir.

¡Se me tecnologizan!