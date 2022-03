A débeda sanitaria do PP

Cando comezamos a levantar a cabeza da crise da Covid faise necesario e urxente facer balance da situación sanitaria na comunidade e preparar o Sergas para reverter anos de recortes.

En marzo do 2019 cando o virus apareceu nas nosas vidas, o sistema sanitario galego xa estaba debilitado. Agora, dous anos despois dunha pandemia que puxo ao límite o noso sistema e aos profesionais sanitarios, o noso sistema público de saúde está extenuado.

A ampliación do CHUAC, necesaria e imprescindible, non salda a enorme débeda sanitaria que o PP ten con Galicia

Cando Feijoo saca peito de cómo respondeu o sistema galego á crise, erra na diagnose, os servizos de saúde estiveron ao borde do colapso e conseguiron atender a situación deixando de lado o non urxente e cun esforzo titánico dos seus profesionais. A pandemia permitiunos comprobar a gran calidade profesional e humana do persoal sanitario e non sanitario, que en desbordadas, tensionadas e complexas circunstancias precipitadas sen previo aviso, foron un exemplo para a sociedade.

Esta semana o presidente sainte da Xunta presentaba a ampliación do CHUAC como a grande infraestrutura sanitaria de Galicia, o que non facía mais que ratificar que foron necesarios 13 anos de gobernos do PP para que se abordase esta tan necesaria infraestrutura. Mais esta nova dotación, necesaria e imprescindible, non salda a enorme débeda sanitaria que o PP ten coa nosa comunidade.

É necesario reforzar o noso sistema, cubrir as baixas do persoal e mellorar as condicións dos profesionais para conseguir que o noso sistema de resposta a todas as persoas que se viron relegadas a un segundo plano ou a unha atención inadecuada. Na situación actual precisamos afrontar solucións excepcionais para recuperar o pulso previo.

E nesta ocasión non valen escusas para non facelo é necesario recordar que para atender o incremento de necesidades da pandemia o Goberno de España transferiu ás CCAA, incluída Galicia en torno a 13.000 millóns de euros para os servizos sanitarios.

Os galegos necesitamos un goberno presente, que asuma as súas competencias e enfronte os problemas con seriedade e rigor, pero sobre todo queremos e precisamos un sistema sanitario público e de calidade que non deixe abandonados á súa sorte nin aos profesionais nin aos pacientes. É urxente tomar medidas e reforzar o noso sistema sanitario de forma inmediata.