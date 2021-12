Casado ignora al páter Feijóo

El presidente Feijóo ha vuelto a ejercer de páter con su jefe de filas el inefable Pablo Casado. En público, aquí, en Galicia, y con el amonestado de cuerpo presente, le ha vuelto a recomendar que aporte “responsabilidad, serenidad y sosiego” a la vida política española. A Casado, que no es precisamente de los que toman apuntes en clase para aprobar, le faltaron pocos minutos para despreciar el consejo y redoblar su impresentable catálogo de faltadas y exhibirlo ante las narices del nuevo padre Feijoo. Predica en el desierto, presidente.

Al PP le va bien en las encuestas, al parecer, y Casado y su insensata corte de palmeros creen que el Ayuso style es el camino para reagrupar el voto de la derecha. Sobre todo para minar el avance de Vox usando la misma estrategia de enfangar el debate público, aplicarse a la demagogia tabernaria y olvidarse del sentido de Estado.

Al votante de izquierdas le interesa un buen líder de derechas. Y el votante de derechas necesita también un buen líder de izquierdas

Quizás desde la óptica de la izquierda se pueda pensar que cuanto peor le vaya a la derecha, cuanto más arruine su credibilidad y su prestigio, mejor para el adversario. Es una simplificación maniquea.

En democracia suele producirse cierta alternancia en el poder y, si hoy en España gobierna la izquierda, mañana, en algún momento, volverá a gobernar la derecha. Sola o en compañía de radicales de la derecha extrema y (más) populista. Y llegado el momento, no da igual un líder que otro dentro del mismo partido, como se comprueba fácilmente en la vida pública diaria, porque quien gobierna rellena durante cuatro años el BOE y dirige el país. Dicho de otra manera: al votante de izquierdas también le interesa un buen líder de derechas. El votante de derechas también necesita un buen líder en la izquierda. Sentido común.

Feijóo pasa por representar la imagen templada del Partido Popular, la de la derecha más centrada y más sosegada. Él ha cultivado desde siempre ese perfil, que le reporta muchos dividendos en la bolsa de la política española. El contraste con la agresividad destemplada de ayusos y casados le permite ahora acrecentar su imagen moderada y su prestigio interno en el PP y también entre sus adversarios políticos, por más que en el BNG sostengan que Feijóo es de la misma pasta que Casado.

Pablo Casado y Santiago Abascal en el Congreso

Desde el púlpito de la sensatez y la serenidad, el páter Feijoo predica sin éxito y amonesta al descarriado líder de su partido, hombre de medianías políticas pero que puede llegar a presidir el Gobierno de España, con o sin Vox.

Por fortuna, la extrema derecha no ha conseguido entrar en las instituciones gallegas, ni implantarse mínimamente por estos pagos. Es un tanto, no menor, a favor del presidente gallego, aunque, es cierto, no se sabe cuál sería su comportamiento si su presidencia dependiese de los votos de los abascales que van diciendo por ahí disparates como que en Galicia se persigue el castellano. Las cosas que hay que oír. Quizás la sociedad gallega sea tan moderada como dice el tópico. Quizás en aquí no se genera el caldo de cultivo en el que crecen las bacterias del extremismo reaccionario. Y no sabemos bien hasta qué punto tiene que ver con el tipo de liderazgo que ejerce Alberto Feijoo. En todo caso, bien podría tomar nota Casado de que las continuas salidas de tono, la agresividad y el sectarismo machacón que impregnan su argumentario no son imprescindibles para seducir al voto conservador. Aunque Galicia no es Madrid, claro.