Cómo transformar el modelo de negocio para captar Fondos Europeos

¿Qué son los fondos europeos?

El 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo acordó un instrumento excepcional de recuperación temporal conocido como Next Generation EU (Próxima Generación UE) por un importe de 750.000M€. El Fondo de Recuperación, inspirado en la Agenda del Cambio, en la Agenda 2030 y los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas), garantiza una respuesta europea coordinada con los Estados miembros para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Como regla general solo financiará gastos no recurrentes que supongan un cambio estructural y tengan un impacto duradero sobre la resiliencia económica y social, la sostenibilidad, la competitividad a largo plazo y el empleo.

A España le corresponden 140.000 M€, 72.700 M€ en subvenciones y 67.300 M€ en préstamos, que se estructuran en torno a cuatro ejes bien diferenciados: transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial. Las pymes, autónomos, fundaciones y asociaciones, además de las administraciones públicas, tendrán en los fondos un gran aliado para promover aquellos proyectos necesarios para sus intereses. Un soplo de aire fresco con el que impulsar muchas ideas para construir las organizaciones del futuro después de una época complicada.

Estos paquetes de ayuda que suponen los fondos Next Generation y que se capilarizan a través de las administraciones públicas de cada país europeo, se suman a otros instrumentos de financiación europea, como Horizonte Europa, Erasmus+, Programa Europa digital, FEDER, Fondo social europeo plus, entre otros y requieren ser presentarlos con otras entidades de países europeos y tener un proyecto sólido, transformador y bien elaborado.

Estamos ante una gran oportunidad de transformación de las organizaciones, de reformular el modelo de negocio, de presentar nuevos proyectos, de digitalizar para conseguir altas productividades a bajos costes y de mejorar los márgenes y así poder afrontar los extraordinarios retos que nos propone el siglo XXI, eso sí, debemos hacerlo de forma planificada y con el adecuado asesoramiento profesional para llegar a buen fin, esta vez no valen parches, o soluciones parciales, hay que afrontar todo el proceso para conseguir que sea una palanca adecuada.

“Aprovechemos esta oportunidad única de fondos europeos para adaptarnos a una nueva era con alto nivel de incertidumbre y excesivamente volátil pero que nos proporciona un instrumento financiero de primer nivel para transformar nuestro tejido empresarial y nuestras organizaciones hacia modelos más humanos, sostenibles y digitales de los que actualmente tenemos“.

Hay que diagnosticar el punto de partida, revisar el modelo de negocio o crear el proyecto adecuado, soportarlo sobre la tecnología apropiada y desarrollar el talento

¿Cómo conseguir los fondos europeos?

Pero no despreciemos el proceso de presentación de proyectos para conseguir los fondos, las autoridades europeas nos han repetido una y otra vez que los fondos tienen que ir destinados a transformar el tejido industrial, las organizaciones y las administraciones públicas y esto no se consigue con simples actuaciones parciales, hay que diagnosticar el punto de partida, revisar el modelo de negocio o crear el proyecto adecuado, soportarlo sobre la tecnología apropiada, desarrollar el talento para que la utilice y comunicarlo de forma efectiva para que llegue al mercado y así contribuir a dejar un legado social que beneficie a todos.

Por todo ello en Interim Manager Consulting hemos diseñado un servicio enfocado a conseguir dichos fondos con alta probabilidad de éxito, siempre con un profesional al frente con +15 años de experiencia directiva y que aporte Pasión, Metodología y Estrategia de gestión. El servicio integra cinco productos diferenciados que buscan la integración de la cultura, el talento y el modelo de negocio o proyecto con las tecnologías para generar nuevas oportunidades:

1. Revisión modelo de negocio o proyecto y diseño del plan ejecutivo de gestión: análisis de la situación actual de la organización y del equipo gestor para saber el punto de partida. Creación de un plan ejecutivo que sirva de guía para todos los equipos que lo van a desarrollar bajo la dirección de un Interim Manager.

2. Implantación sistema de control de gestión: disponer de la información adecuada en el momento preciso, convertir los datos en conocimiento, tomar decisiones con datos objetivos, realizar cuentas previsionales y simulaciones, hacer un seguimiento del plan ejecutivo y del cuadro de mando con el equipo de dirección, son algunos de los beneficios que aporta esta fase.

3. Digitalización e implantación de tecnologías: transformar digitalmente la organización (cultura, personas, procesos y tecnología) a través de +150 herramientas digitales diferentes y aplicar tecnologías inmersivas para crear una estrategia omnicanal. Pasar de “hacer” digital a “ser” digital, poniendo al cliente o usuario en el centro del proyecto. En definitiva, utilizar la acumulación de tecnología más grande de la historia para ponerla a disposición de las personas y conseguir un mundo mejor, más sostenible e igualitario.

4. Comunicación digital: el diseño de la estrategia, la creación del periódico digital, la confección de un artículo de contenido o una nota de prensa mensual, la publicación en plataformas digitales de medios y la realización de un clipping mensual con datos de valor publicitario equivalente conseguido, la audiencia que vamos generando y las estadísticas posicionamiento Google, nos permiten saber si estamos llegando al mercado objetivo. Además, proponemos una red de alianzas y networking que nos proporcione contactos, talento y negocios en un ecosistema colaborativo como es RED MUNDO ATLÁNTICO, una asociación sin ánimo de lucro que posicionada en el Eje Atlántico facilita la participación en proyectos cooperativos con otros socios de la red, a través de un innovador modelo social basado en cuatro hélices: universidades, empresas, administración pública y sociedad civil.

5. Marca personal: el foco de la metodología transformadora está en las personas, son las que crean, ejecutan, aplican la tecnología, comunican y le dan al usuario una experiencia única. Por ello, acompañamos el proceso con el desarrollo de la Marca Personal de los empleados para potenciar el talento y ser fuente de atracción a otras personas que buscan organizaciones donde crecer profesionalmente.

Todo ello no sería posible, tal como indicábamos, sin la dirección de un interim manager con experiencia acreditada que pueda contemplar todo el proceso y tenga competencias estratégicas, digitales y de gestión de personas, es decir una visión 360 grados que permite el asesoramiento integral y no parcial como estamos viendo en muchos de los proyectos que se están presentando, algunos de los cuales no son aprobados y otros tienen que devolver las cantidades asignadas por falta de contenido real.

¿Qué beneficios me aporta el Interim Management?

Generar nuevas oportunidades, crear proyectos, implementar tecnologías, comunicar digitalmente para posicionar, desarrollar el talento y revisar los modelos de negocio para conseguir en todas las organizaciones, tener a costes flexibles un Interim manager a tiempo parcial con gran experiencia, nos aporta unos beneficios que debemos tener en cuenta si realmente queremos tener en los fondos europeos una palanca de transformación:



*Conocer el estado del arte en sistemas de gestión y tecnologías y el estado de transformación digital y cultural de la organización

*Tener una foto precisa de la situación económica-financiera

* Conocer el perfil conductual, competencias y compatibilidades

del equipo de dirección a través del PDA assessment (evaluación psicométrica online que analiza y describe el perfil conductual de las personas)

* Recopilar, calificar y gestionar datos valiosos para transformarlos en información para una rápida toma de decisiones adecuada

* Valorar el estado del modelo negocio o del proyecto y sus posibilidades de escalabilidad o exponencialidad

*Trabajar, almacenar y gestionar en la nube a bajos costes

*Valorar objetivamente las posibilidades de transición a nuevos canales y plataformas digitales sin sobresaltos y midiendo bien los costes, la repercusión en los equipos y la adaptación a la cultura organizacional

*Generar experiencias de usuario Inmersivas, Inmediatas, Interactivas y Personalizadas: web 3D, metaverso, marketing de proximidad…

*Posicionar la marca, captar usuarios y proyectos a través de plataformas digitales de comunicación y del ecosistema Red Mundo Atlántico

*Apoyar de forma mensual al equipo de dirección para implementar el plan ejecutivo trazado

*Disponer de nuestra red de networking para captación de negocios, proyectos y talento

*Contribuir a la sostenibilidad del planeta a través del compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

“La única forma de construir una empresa apta para el futuro es asegurarse que también sea apta para los seres humanos”. Gary Hamel.