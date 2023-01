Diez claves para un 2023 incierto

¿Qué hechos han marcado el 2022?

En tiempo récord nos hemos librado de una pandemia y la normalidad ha vuelto a nuestras vidas. Vivimos una crisis provocada por la guerra, el incremento de las materias primas y la energía, donde el Big data y la Inteligencia Artificial son claves para la transformación digital del tejido empresarial español (99,8% pymes), la enorme cantidad de datos hace necesaria la evolución de la computación cuántica.

Los Fondos Europeos que ponen en el mercado en los próximos años 1,82 billones de euros y eran la gran esperanza transformadora, solo se han quedado en publicidad y controversias políticas, sin llegar a la pyme. La capacidad de endeudamiento está excedida por los esfuerzos para superar las crisis anteriores.

El desempleo está en porcentajes muy altos y sin embargo las empresas se quejan de falta de trabajadores, ¿Qué ocurre? La capacitación digital del talento se ha convertido en una necesidad básica para abordar el Metaverso, la computación ubicua y todas las oportunidades que está suponiendo la evolución de internet.

Las empresas cada vez utilizan un mayor porcentaje de profesionales freelance que trabajan por proyectos para conseguir el dinamismo y la flexibilidad que el mercado precisa. La figura del Interim Manager cada vez tiene una mayor presencia en las compañías.

«Los grandes cambios provocados a nivel macro son la disrupción tecnológica, el cambio climático, la fractura geopolítica, la tensión social y los efectos continuados de la pandemia del Covid-19»

Se introduce el concepto de las semanas de cuatro días laborales, para mejorar la conciliación y buscar una mayor productividad, premiándose desde la administración a las empresas que lo implementen.

A nivel micro, en el mundo de las pymes todo esto ha generado una serie de consecuencias que provocan empresarios ahogados en el día a día, sin capacidad para planificar, ni para adaptarse a las nuevas tendencias que permitan encontrar nuevos clientes con nuestras técnicas de marketing. Empresas que no tienen tiempo para presentar proyectos para obtener fondos europeos, ni para desarrollar un plan ejecutivo que le permita plasmar su estrategia. Ellos los lleva a no disponer de datos objetivos para tomar decisiones con rapidez, a no conseguir financiación para transformar el modelo de negocio, a no dedicar tiempo para el I+D+i. los equipos de trabajo carecen de formación en competencias digitales que les permitan implementar nuevas tecnologías

¿Qué incertidumbres rodean el 2023?

La ralentización de la actividad económica vendrá dada, principalmente, por la caída de la demanda de las familias, tanto de consumo como, especialmente, de la compra de vivienda. Viviremos una disminución de la inversión productiva de las empresas y de la creación de empleo.

Las estimaciones sitúan el crecimiento de los precios en España en junio de 2023 en el 4% y los de la zona euro sigan en niveles elevados, en torno al 6%, al considerar que la resolución de la crisis energética llevará años. Esto ocasiona un repunte de la presión fiscal y de las cotizaciones sociales que añadirán nuevos costes a las empresas y, en consecuencia, sobre la inflación.

En conclusión, se estima que la economía española se desacelere en 2023, hasta el 1,1%. Es necesario realizar reformas estructurales y políticas de oferta que impulsen la innovación y la productividad.

¿Qué palancas podemos aplicar a un 2023 incierto?

Las soluciones pasan por abordar los importantes problemas que los diferentes cambios han provocado en las pymes, como motor principal del tejido empresarial español, representando más de un 99%.

Conseguir un liderazgo sin estrés que desarrolle innovación con un equipo comprometido y formado en competencias digitales que le permitan implementar nuevas tecnología y técnicas de marketing para captar nuevos clientes, mejorar la presencia digital y la comunicación de marca. Un equipo apoyado por un asesor estratégico que complemente, que ayude a implantar la estrategia, a mejorar los intangibles, a compartir su red de contactos internacional para los negocios y a generar proyectos transformadores para conseguir fondos europeos. Y como no, trabajar de forma híbrida e inteligente para mejorar la conciliación de las personas, conseguir su compromiso y atraer nuevo talento.

Para nosotros van a existir tres palancas fundamentales que nos van a permitir abordar las consecuencias de los cambios y poder solucionar los principales problemas que padecen las empresas; estas son el talento, la tecnología y los fondos europeos, de las cuales se derivan nuestras claves para el 2023.

«El talento humano será más importante que nunca. A medida que la capacidad humana se despliega más para diseñar, auditar e innovar procesos (en lugar de realizarlos), la necesidad de personas con habilidades técnicas, digitales y de diseño, se disparará»

Disponer de talento con creatividad, competencias digitales y perfiles T (competentes en un área y hábiles en muchas otras) que optimice, desarrolle e implemente la tecnología en los modelos de negocio y genere proyectos que sean susceptibles de financiación con fondos europeos. La utilización de un pequeño porcentaje de las palancas propuestas por parte de pymes e instituciones provocaría una transformación económica y social sin precedentes.

Las empresas de todos los sectores están adoptando la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático, la XR (realidad extendida), el blockchain, el 5G y otras muchas tecnologías, cuya combinación, junto con sensores de datos de bajo coste, potencia informática, almacenamiento en la nube, conectividad móvil y robótica, mejoran las relaciones con todos los usuarios y contribuyen a automatizar todos los procesos.

Los fondos europeos son la gran oportunidad para transformar la economía española y acelerar los procesos de digitalización, crecimiento y sostenibilidad de la pyme, si aprovechamos los +1,82 billones que la UE pone a disposición de los países miembros.

¿Cuáles son las claves para abordar las oportunidades que genera el 2023?

El futuro está marcado por la cooperación, por romper silos, generar sinergias, abordar mayores proyectos para crear un tejido empresarial más competitivo y sostenible, pero también por aterrizar las propuestas para que estas sean de aplicación directa en las pymes, donde por su relevancia en el mercado tenemos que poner el foco de actuación.

Planteamos 10 claves con un sentido muy práctico y todas de fácil implementación a través de una figura profesional en auge como es el Interim Mánager, un profesional con +15 años de experiencia en dirección ejecutiva que trabaja por objetivos y durante un tiempo determinado.

Contratar un Interim Manager como agente de cambio positivo, asesor estratégico e impulsor de la transformación cultural y tecnológica de la organización, de la revisión del modelo de negocio, de la innovación y como vehículo adecuado para canalizar las ayudas que nos van a proporcionar los Fondos Europeos. Evaluar, seleccionar y desarrollar el talento utilizando herramientas como PDA assessment para conocer el perfil conductual, con el objeto de elegir a las personas adecuadas para formar equipos que impulsen los proyectos. Adquirir competencias digitales y formarse en nuevas tecnologías para optimizar el uso de la palanca tecnológica y conseguir crecimientos exponenciales y sostenibles. Utilizar MOOCs (cursos online masivos y abiertos) para facilitar el aprendizaje de los equipos. Utilizar metodologías ágiles, exponenciales (ExO), Digital Gestión© y modelos XaaS (todo como un servicio en la nube) que nos permitan trabajar desde cualquier lugar y dispositivo para conseguir altas productividades. Desarrollar una estrategia de marketing para el mundo digital en el que vivimos que nos ayude a captar nuevos clientes y a reforzar la marca como un valor intangible clave. Generar una comunidad de relaciones personales con gente inspiradora para cargarse de energía positiva y formar un ecosistema biónico, no solo de forma presencial, sino también digital, inmersiva y ubicua, donde desarrollar proyectos y negocios. Hacer benchmarking, conocer el estado del arte y copiar, antes de desplegar un proyecto o modelo de negocio. Crear experiencias personalizadas y únicas al cliente utilizando la omnicanalidad que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Utilizar la Inteligencia Artificial y el blockchain para transformar los datos en valor, mejorar la competitividad y la transparencia. Colaborar participando en consorcios europeos para la obtención de financiación a través de fondos europeos y tener una visión más amplia del mercado.

Es tiempo de un liderazgo transformador que nos permita tener datos objetivos del negocio para mejorar la toma de decisiones, implementar tecnologías digitales que transformen los modelos de negocio, cualificar al personal en competencias digitales, conseguir financiación y fondos europeos para desarrollar nuevos proyectos y tener acceso a redes de contactos internacionales.

